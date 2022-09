Najskuteczniejszą metodą w walce ze śmiertelnie groźnymi dla życia i zdrowia ludzi kleszczami jest prewencja. Jak zatem sprawić, żeby nie przetrwały one kolejnego sezonu?

Zdaniem kanadyjskich naukowców z Dalhousie University należy wykorzystać w tym celu nie tylko niskie temperatury, ale także olejek eteryczny z igły jodły balsamicznej, który działa szkodliwie zarówno na kleszcze, jak i na roztocza

Olejek eteryczny z igły jodły balsamicznej w walce z kleszczami

Niewiele produktów naturalnych jest tak skutecznych jak jodła balsamiczna, która zabiła prawie sto procent zimujących kleszczy mówi prof. Shelley Adamo z Wydziału Psychologii i Neurobiologii Uniwersytetu Dalhousie w Halifaksie na łamach czasopisma "Scientific Reports"

Sposób, dzięki któremu kanadyjska badaczka wpadła na pomysł rozpoczęcia badań, był dość niecodzienny. Na terenie swojej posiadłości od dłuższego czasu obserwowała, że okolicznym kleszczom czarnonogim, które mogą wywoływać u ludzi i zwierząt boreliozę, nigdy nie udawało się przetrwać zimy. Ekspertka przypuszczała, że może to mieć związek z tym, że to miejsce jest bardzo gęsto porośnięte tzw. jodłą balsamiczną — rośliną należącą do rodziny sosnowatych. Wraz ze swoim zespołem naukowym spróbowała więc zweryfikować swoje hipotezy. Przez kolejne trzy zimy prowadziła w tym celu intensywne prace badawcze.

Odkryła, że przyczyną tego, że nie były one w stanie przetrwać do wiosny, było specyficzne działanie naturalnego olejku wytwarzanego przez jodłę balsamiczną, którego właściwości okazały się być zabójcze dla kleszczy. Sprawdzają się one najlepiej wówczas, gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, czyli zimą. Swoją tezę postanowiła zweryfikować wraz z zespołem badaczy, przez kolejne trzy zimy prowadząc intensywne prace naukowe.

Olejek z jodły balsamicznej jest najskuteczniejszy zimą

Kanadyjscy badacze podkreślają, że okres zimowy nie był do niedawna uznawany za czas, w którym warto zwrócić szczególną uwagę na walkę z kleszczami. Jednak z badań, które przeprowadzili, wynika, że mroźna zima to idealny moment na zastosowanie produktów o niskiej toksyczności.

W temperaturze pokojowej działanie preparatu z zabójczego dla kleszczy olejku eterycznego z igły jodły balsamicznej jest o połowę mniej skuteczne, niż przy niskich temperaturach poniżej 4 stopni Celsjusza.

To właśnie dlatego zimne miesiące są idealnym momentem na to, by w nietoksyczny i naturalny sposób ograniczyć populację kleszczy, a co za tym idzie - zmniejszyć ryzyko zachorowalności na boreliozę na całym świecie.

