Naukowcy ostrzegają: sprowadzimy na siebie kolejne pandemie

Jeżeli nie przestaniemy eksploatować środowiska naturalnego tak, jak robimy to przez ostatnie dziesięciolecia, sprowadzimy na siebie kolejne pandmie, podobne do tej, z którą zmagamy się teraz. Tak twierdzą cytowani przez brytyjski dziennik "The Guardian" naukowcy, którzy zajmują się analizowaniem związków między chorobami a dziką przyrodą.

Zdjęcie Naukowcy ostrzegają, że pandemie są wynikiem działań człowieka /123RF/PICSEL

Jak pisze "The Guardian", powołując się na amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, trzy czwarte nowych chorób, którymi zakażają się ludzie pochodzi od zwierząt.

Reklama

Ale to działania człowieka sprawiają, że wzrasta ryzyko przeniesienia się tych chorób na ludzi. Wycinanie ogromnych połaci lasów i inne działania, których skutkiem są przekształcania terenu, zmusza egzotyczne gatunki zwierząt do opuszczenia swoich naturalnych siedlisk i zamieszkania w środowisku ukształtowanym przez ludzi. Przez to tworzą się nowe choroby, a bliski kontakt umożliwia ich przenoszenie na człowieka - tak w skrócie przedstawia ustalenia naukowców "The Guardian".

Dziennik przypomina też, że zdaniem coraz większej grupy badaczy nietoperze (które przenoszą wiele wirusów i najprawdopodobniej od których pośrednio SARS-CoV-2 zakazili się ludzie) - łatwiej transferują choroby na człowieka lub inne zwierzęta w ekosystemach zmienionych przez ludzi, takich jak świeżo wylesione tereny czy osuszone pod pola bagna.

Najpiękniejsze polskie lasy 1 / 14 W czasie samoizolacji i społecznego dystansu cieszy każdy skrawek zieleni. Warto jednak pamiętać, że Polska słynie z niezwykłych lasów, pełnych starych drzew, ujmujących uroczysk i będących pod ochroną zwierząt. W naszej galerii znajdziecie najpiękniejsze rodzime lasy. Odwiedzajmy je, jednocześnie dbając o ich ochronę i dziedzictwo! Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Gazeta wspomina też opublikowany w 2018 r. artykuł naukowy, którego główną autorką była badaczka z Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Afelt. Tekst ów przewidywał, że następna poważna choroba zakaźna zrodzi się w Azji i przeniesie się na człowieka od nietoperzy, częściowo dlatego, że ten kontynent jest bardzo dotknięty wylesieniem i innymi zmianami środowiska naturalnego.

"The Guardian" cytuje też nieopublikowaną jeszcze pracę jednego ze współpracowników dr Afelt, Rogera Frutosa. Francuski naukowiec pisze w niej, że kluczem do opanowania przyszłych epidemii nie jest lęk przed dziką przyrodą, ale zrozumienie, że to działania człowieka są odpowiedzialne za rozwój i rozprzestrzenianie się chorób odzwierzęcych. Dodaje też, że o ile rozwój nowego groźnego wirusa typu SARS-CoV na pewno nastąpi we wschodniej Azji, to epidemia nowej choroby może pojawić się wszędzie na świecie.