Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania?

Deficyt kaloryczny to stan, kiedy podaż kaloryczna jest mniejsza od dziennego zużycia kalorii. Musi być on jednak zrównoważony, by utrata wagi wynosiła mniej więcej 0,5-1 kg tygodniowo.



Zmorą wielu osób na diecie redukcyjnej jest regularne odczuwanie głodu, a wszystko to przez spożywanie za małej ilości jedzenia. W związku z tym w wielu przypadkach skutkuje to podjadaniem, co uniemożliwia skuteczną utratę wagi.



Dietetyk Nicole Stefanow uważa, że tego nawyku można się pozbyć w łatwy sposób. Spożywanie co trzy lub cztery godziny zbilansowanych posiłków zawierających m.in. białko i błonnik, rozwiąże problem podjadania wieczorem. Wbrew pozorom w ten sposób da się utrzymać deficyt kaloryczny.

Podjadanie, czyli wróg szczupłej figury

Błędem popełnianym podczas odchudzania jest jedzenie przekąsek prosto z paczki. Dieta redukcyjna nie wyklucza tego typu rzeczy. Ważne jest, by były spożywane w umiarze. Chodzi tu po prostu o to, by wydzielać porcję, którą możemy zjeść. W ten sposób łatwiej zachować kontrolę nad ilością spożywanych kalorii.



Okazuje się, że niewystarczalna ilość snu może mieć wpływ na podjadanie na następny dzień. Wynika tak z badań opublikowanych w Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Zdaniem naukowców osoby, które spały mniej niż siedem godzin, jedzą znacznie więcej kalorycznych przekąsek niż osoby, które spały dłużej.



Zdjęcie Dieta redukcyjna powinna być zgodna z normami żywienia / 123RF/PICSEL

Poprzez wzrost popularności diet niskowęglowodanowych coraz więcej osób zaczęło myśleć, że węglowodany są niepotrzebnym elementem w diecie. Wbrew pozorom węglowodany są niezbędnym składnikiem pokarmowym do prawidłowego funkcjonowania organizmu.



Należy jednak podkreślić, że węglowodany dzielimy na proste i złożone. To te pierwsze są uznawane za mniej wartościowe, natomiast złożone są bardzo ważne dla organizmu. Zdaniem dietetyk Marianny Dineen węglowodany są paliwem dla naszego mózgu i centralnego układu nerwowego.



Ponadto dietetycy podkreślają, że pierwszym krokiem do sukcesu jest pozbycie się z domu kuszących słodyczy oraz słonych przekąsek i zastąpienie ich zdrowymi odpowiednikami takimi jak np. orzechy i owoce. Warto samemu przygotowywać desery, które nie tylko będą niskokaloryczne, ale także bogate w składniki odżywcze.



Dieta to nie głodówka

Dieta redukcyjna powinna być zgodna z normami żywienia. Ważną zasadą, której nie należy łamać, jest także to, że posiłki powinny być bogate w błonnik pokarmowy. Ponadto istotne jest przyjmowanie minimum 1,5 litra wody dziennie oraz systematyczne spożywanie posiłków w określonych odstępach czasu.



Zdjęcie Prawidłowa utrata wagi to mniej więcej 0,5-1 kg tygodniowo / 123RF/PICSEL

Zrzucanie zbędnych kilogramów to długotrwały proces. Wysokość deficytu kalorycznego ma wpływ na tempo chudnięcia. Powinien to być jednak wolny proces, który pozwoli uniknąć efektu jojo. Zatem dieta to nie głodówka. Zbyt wysoki deficyt kaloryczny może prowadzić m.in. do omdleń, spadku masy mięśniowej, problemów z koncentracją, wypadaniem włosów oraz pogorszeniem stanu cery.



