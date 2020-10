Niebezpieczne odwodnienie - pięć najczęstszych objawów

Gdy poziom wody w organizmie drastycznie spada, zaburzone zostaje jego prawidłowe funkcjonowanie. Pojawiają się pierwsze, niepokojące objawy, które zlekceważone, mogą mieć fatalny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Zdjęcie Długotrwały stan odwodnienia może prowadzić do ostrych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu /123RF/PICSEL

Długotrwałe odwodnienie organizmu może doprowadzić do zmian rytmu serca, problemów z ciśnieniem, omdleń, a nawet utraty wzroku! Niedobór wody zaburza również pracę nerek, pęcherza, układu krążenia oraz układu nerwowego, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do śmierci.



Oto pięć najczęstszych objawów odwodnienia, które zbagatelizowane, mogą trwale zniszczyć zdrowie, a nawet zagrozić życiu!





Zaparcia i problemy trawienne

Wzdęcia, zaparcia i niepokojące zmiany w funkcjonowaniu układu trawiennego mogą mieć wiele przyczyn. Problemy z wypróżnianiem często są skutkiem złej diety, niewystarczającej ilości błonnika w pożywieniu, mogą za nimi stać również poważniejsze choroby, takie jak nowotwór jelita grubego lub wątroby. Zaparcia mogą być jednak również objawem odwodnienia.



Okrężnica pełni w organizmie rolę magazynu, z którego może on czerpać wodę i przekazywać ją do innych organów. Gdy wody braknie, pożywienie przechodzi przez jelita zdecydowanie wolniej, a czasem dochodzi do całkowitego zablokowania, co powoduje zaparcia i uciążliwe problemy trawienne.

Lekarze i dietetycy wciąż spierają się o to, ile wody powinniśmy wypić każdego dnia, by zapobiec odwodnieniu. Przyjęło się jednak, że osiem szklanek dla kobiet i dziesięć dla mężczyzn to ilość, która zapewnia właściwe nawodnienie i zapobiega chorobom.

Zmiana koloru moczu

Zmiana koloru moczu to jeden z pierwszych objawów odwodnienia. Mocz zdrowego człowieka ma barwę żółtą, a konkretnie słomkową - oznacza ona, że organizm funkcjonuje prawidłowo, jest w dobrej kondycji i ma właściwy poziom nawodnienia.



Kiedy powinniśmy zacząć się niepokoić? Na pewno wtedy, gdy mocz przybiera barwę brunatną - może ona zwiastować poważne choroby nerek. Zielony mocz może oznaczać infekcję dróg moczowych, a jaskrawożółty niedobór witamin z grupy B. Mocno żółty mocz bywa oznaką schorzeń wątroby, ale częściej oznacza on po prostu słabe nawodnienie organizmu.





Senność i chroniczne zmęczenie

Chroniczne zmęczenie oraz senność to jedne z pierwszych objawów odwodnienia. Nasz organizm składa się w aż 60-70 proc. z wody i już niewielki jej ubytek ma wpływ na zdrowie, wygląd i samopoczucie. Udowodniono również, że już niewielka utrata wody powoduje pogorszenie pamięci, a nawet zaburzenia koncentracji.



Badania naukowców z Uniwersytetu Connecticut wykazały coś jeszcze - ubytek wody na poziomie 1,36-1,59 proc. powoduje spadek nastroju, senność, zmęczenie, a nawet dezorientację!

Utrata elastyczności skóry i drobne zmarszczki

W skórze znajduje się aż 20 proc. wody krążącej w całym organizmie - trudno więc przecenić jej wpływ na nasz wygląd, a co za tym idzie dobre samopoczucie. Już niewielki ubytek wody ma fatalny wpływ na stan skóry i powoduje:



- uczucie ściągnięcia

- swędzenie i łuszczenie się naskórka



- brak elastyczności i zaczerwienienie skóry



- drobne zmarszczki i powiększone pory



Warto również zwrócić uwagę na drobne szorstkie plamy na skórze - one również mogą być objawem odwodnienia organizmu.

Rozdrażnienie i ból głowy

O odwodnieniu organizmu może również świadczyć rozdrażnienie i nawracające migreny. Mózg człowieka składa się aż w 90 proc. z wody i już niewielki jej ubytek może powodować bóle głowy i problemy z koncentracją. Tkanki, z których zbudowany jest mózg tracą wodę, w efekcie kurczą się i zaczynają oddziaływać na receptory bólowe.

Jak poradzić sobie z odwodnieniem? Pić wodę i unikać innych napojów - mogą one wręcz pogorszyć nasz stan. Wodę należy pić stopniowo, małymi łykami, co ok. 30 minut, by płyn mógł się właściwie wchłonąć.