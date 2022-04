Wpływ snu na występowanie cukrzycy typu 2

W czasopiśmie "Diabetes Care" opublikowano wyniki badania, podczas którego próbowano ustalić wpływ długości snu na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Naukowcy dowiedli, że osoby, które śpią mniej niż sześć godzin, są bardziej narażone na pojawienie się tej choroby. Wszystko przez wzrost stężenia hemoglobiny glikowanej.

Zdaniem naukowców zbadanie tej zależności może mieć wpływ na zapobieganie występowania choroby. "Odkrycia te mogą nieść ważne implikacje dla opracowania i oceny strategii poprawiających nawyki snu w celu zmniejszenia hiperglikemii i zapobiegania cukrzycy" - twierdzą autorzy badań.

Warto również podkreślić, że w leczeniu cukrzycy oprócz higieny snu, ważna jest również zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, unikanie palenia tytoniu i spożywania alkoholu, a także unikanie stresu.

Zdjęcie Zakłócony lub słabej jakości sen może prowadzić do zwiększenia apetytu, spożywania nieodpowiedniego jedzenia, a co za tym idzie, braku kontroli nad poziomem cukru / 123RF/PICSEL

Dlaczego sen jest ważny?

O tym, że higiena snu jest ważna, wiadomo nie od dziś. Sen jest niezbędny do regeneracji i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Sen ma także duży wpływ na układ hormonalny, a co za tym idzie, także metabolizm i poziom cukru we krwi. Zakłócony lub słabej jakości sen może prowadzić do zwiększenia apetytu i spożywania nieodpowiedniego jedzenia, a co za tym idzie, zwiększenia masy ciała oraz braku kontroli nad poziomem cukru

Poza tym niedobór snu zwiększa wydzielanie hormonów stresu takich jak np. kortyzol. Blokuje on działanie insuliny, która ma na celu obniżenie poziomu cukru we krwi.

