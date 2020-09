Niegroźne krwawienie z nosa?

To nie zawsze błahy incydent, który można zignorować. Zobacz, kiedy powinien cię zaniepokoić?

Ta przypadłość bardzo często pojawia się u osób w starszym wieku. Nie należy jej lekceważyć, bo bywa jednym z pierwszych symptomów sugerujących jakąś niezdiagnozowaną chorobę ogólnoustrojową, zwłaszcza jeżeli krwawienia się powtarzają, niezależnie od ich intensywności.



Pozbądź się złego nawyku

Kiedy pociekła krew, warto najpierw zastanowić się, czy nie była to konsekwencja urazu. Niekoniecznie przyczyną musi być uderzenie w nos. Wystarczy, że mamy zwyczaj dłubania w nim. Może dojść do uszkodzenia wyściełającej jego wnętrze błony śluzowej oraz tzw. splotu naczyniowego Kiesselbacha. To skupienie drobnych tętnic znajduje się bardzo płytko w przegrodzie nosa, blisko jego czubka. Wystarczy draśnięcie paznokciem, by pojawiła się krew. Właśnie z tego splotu pochodzi aż 90 procent krwawień.



Nasza rada: Jeśli trudno usunąć zaschniętą wydzielinę, zmiękcz ją najpierw za pomocą kropli lub sprayu izotonicznego (wody morskiej).



Prawidłowo czyść nos

Infekcje wirusowe lub bakteryjne przebiegające z katarem mogą zdarzać się kilka razy do roku. Przy ostrym stanie zapalnym śluzówka górnych dróg oddechowych jest rozpulchniona i łatwo tworzą się w niej ranki. W takim przypadku krwawienie zwykle nie jest obfite, a kiedy katar mija i stan błony śluzowej poprawia się, krew już się nie pojawia.



Nasza rada: Czyszcząc nos, nie wydmuchuj wydzieliny z obu otworów jednocześnie. To może powodować miejscowy wzrost ciśnienia i pękanie drobnych naczyń krwionośnych.



Lecz choroby przewlekłe

Powtarzające się krwawienia potraktuj jako sygnał alarmowy. Mogą bowiem świadczyć o tym, że masz schorzenie, które nie boli, a jest groźne. Należą do nich: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia hormonalne (często występujące po menopauzie), miażdżyca tętnic oraz niewydolność wątroby i nerek.



Nasza rada: Kup ciśnieniomierz i kontroluj swoje ciśnienie. Raz w roku poproś lekarza o skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne.



Nie nadużywaj kropli

Możesz w ten sposób nadmiernie wysuszyć, a nawet uszkodzić błonę śluzową i wywołać krwawienia. Spraye zawierające takie substancje jak: ksylometazolina, oksymetazolina i nafazolina należy aplikować co najwyżej przez pięć dni.



Nasza rada: Kiedy zauważysz krew na chusteczce, odstaw krople, a zastosuj płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej lub letnią wodą.



Jak zatamować krwawienie?

Usiądź z głową pochyloną do przodu. Odruchowo robimy to do tyłu, co wywołuje spływanie krwi po ścianie gardła i może spowodować wymioty lub zachłyśnięcie w razie intensywnego krwawienia.



Przyłóż zimny kompres - schładzaj nim nasadę nosa i czoło, możesz też kark.



Mocno uciskaj palcami skrzydełka nosa. Rób to tuż poniżej jego kości, z obu stron, choćby krew ciekła tylko z jednego otworu. Ucisk powinien trwać co najmniej 10-15 minut.



Nie wydmuchuj nosa przez cztery godziny. W przeciwnym razie możesz usunąć świeżo wytworzony skrzep, co spowoduje ponowne krwawienie.



Ważne! Jeśli krwotok trwa dłużej niż 20 minut i nie da się go zatamować, konieczna jest pomoc lekarza.

Żelowy kompres

Do oziębiania czoła idealnie nadaje się schłodzony, niewielki kompres żelowy, który na wszelki wypadek zawsze przechowuj w zamrażalniku. Jeżeli akurat nie masz takiego, sprawdzi się również mały, bawełniany ręcznik zamoczony w chłodnej wodzie.

