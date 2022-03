Niepokojąca diagnoza eksperta. Zauważył to na twarzy Putina

W wywiadzie dla brytyjskiej stacji radiowej Times Radio, lekarz David Owen, który pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie James Callaghana w latach 70., stwierdził, iż Władimir Putin wykazuje fizyczne symptomy regularnego przyjmowania sterydów.

- Spójrzcie tylko na jego twarz, na to, jak się zmieniła - mówił Owen na antenie. - Ma wyraźnie owalny kształt. Wielu ludzi uważa, że to konsekwencja operacji plastycznych albo robota botoksu, ale ja w to nie wierzę.

- Putin albo bierze sterydy anaboliczne, takie jakie przyjmują kulturyści, albo kortykosteroidy - kontynuował. - Dzięki nim może chwalić się muskułami, ale efekty uboczne widać na twarzy.

Zdaniem Davida Owena innym argumentem przemawiającym za tą tezą, miałby być fakt, iż sterydy obniżają drastycznie odporność i zwiększają ryzyko zachorowania między innymi na COVID-19.

Lekarz zauważa, że Putin pozostaje od dawna w ścisłej izolacji, ukryty, nie widuje się z nikim - być może ze względu na strach przed zachorowaniem.

- Warto dodać, że takie specyfiki, w szczególności sterydy anaboliczne, powodują wzrost agresji u tych, którzy je zażywają - powiedział Owen. - To by tłumaczyło także agresję Putina.

