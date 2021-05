Nietolerancje pokarmowe. Dlaczego mogą być groźne?

​Nietolerancje pokarmowe i alergie pokarmowe mogą być bardzo groźne dla naszego organizmu. Powodować mogą nie tylko problemy skórne, ale także m.in. kłopoty z jelitami, obrzęki, ból mięśni i stawów oraz pogorszenie nastroju. W niektórych przypadkach mogą stanowić nawet zagrożenie życia. Zobaczcie, co trzeba wiedzieć na temat nietolerancji i alergii pokarmowych.

Zdjęcie Produkty, które mogą wywoływać nietolerancję pokarmową / PICSEL123 / 123RF/PICSEL

Reklama

Nietolerancje pokarmowe to coraz popularniejszy problem. Wbrew pozorom nie dotyczy on wyłącznie dzieci. Szacuje się, że nietolerancje dotyczyć mogą nawet 40-45 proc. populacji. W tym miejscu warto wytłumaczyć pewną kwestię. Wiele osób stawia znak równości pomiędzy nietolerancją pokarmową a alergią. Rzeczywiście, obie dolegliwości mają podobne objawy, jednak trzeba wiedzieć, że etiologicznie są to dwa zupełnie inne problemy. Alergia pokarmowa to reakcja naszego organizmu na spożyty produkt, która spowodowana jest czynnikami immunologicznymi. Nietolerancja wywołuje podobne objawy, jednak nie ma podłoża immunologicznego. Jak do tej pory nie określono bezpośredniej przyczyny nietolerancji. Przypuszcza się jednak, że nadwrażliwość ta może mieć związek z czynnikami genetycznymi oraz z danymi składnikami nietolerowanego produktu, np. substancjami chemicznymi.

Reklama

Jakie są najczęściej występujące nietolerancje i alergie pokarmowe? Nie ma wątpliwości, że to przede wszystkim alergie na mleko oraz gluten. Poza tym powszechne są także nietolerancje cytrusów, truskawek, niektórych warzyw (np. pomidorów, marchwi, grochu, soczewicy soi, fasoli), orzechów, migdałów. Zdarza się, że rozpoznaje się także alergię na ryby, mięso — głównie wołowinę oraz na skorupiaki.

Nietolerancje pokarmowe — objawy

Zarówno nietolerancje pokarmowe, jak i alergie mogą być bardzo groźne dla naszego organizmu. Przede wszystkim trzeba jednak wiedzieć, że nadwrażliwość na spożyty produkt może objawiać się w różny sposób. Symptomy te mogą być bardzo charakterystyczne dla problemu i objawiać się np. wysypką, pokrzywką, zaczerwienieniem skóry czy swędzeniem. Zdarza się jednak, że objawy nietolerancji i alergii są znacznie mniej typowe. U pacjentów pojawić się mogą m.in. objawy przypominające infekcję — kaszel, chrypka, katar, świszczący oddech, aftowe zapalenie jamy ustnej i katar. Częstym problemem są także wymioty, bóle brzucha, nudności, wzdęcia i ulewanie pokarmu.

Inne objawy nietolerancji pokarmowej i alergii to:

astma,

refluks,

zaburzenia jelitowe,

intensywne biegunki — zwłaszcza wodniste lub tłuszczowe,

nieżyt ucha,

nieżyt krtani,

atopowe zapalenie skóry,

silny ból głowy,

obrzęki,

ból mięśni i stawów,

problemy ze snem,

utrata masy ciała,

pogorszenie nastroju,

anemia.

Tak jak zostało już napisane — bardzo ważnym objawem alergii i nietolerancji pokarmowych są problemy jelitowe. Są one szczególnie częste w przypadku celiakii — nietolerancji glutenu. Dlaczego? U pacjentów z celiakią dochodzi do bowiem do zaniku kosmków jelita cienkiego, które odpowiadają za prawidłowe wchłanianie spożywanych pokarmów.

Innym — bardzo niebezpiecznym objawem alergii — może być wstrząs anafilaktyczny. To sytuacja bezpośrednio zagrażająca życiu. Szacuje się, że dotyczyć ona może maksymalnie 5 proc. populacji. Do wstrząsu dochodzi zwykle chwilę — nawet kilka sekund — po spożyciu alergenu. Objawy wstrząsu anafilaktycznego to kaszel, intensywna pokrzywka, wymioty, nudności, obrzęk dróg oddechowych czy w końcu nagły spadek ciśnienia krwi. W przypadku wystąpienia wstrząsu konieczne jest jak najszybsze podanie pacjentowi adrenaliny.

* * *

Zobacz więcej: