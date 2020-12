Nietypowe oznaki braku witamin i minerałów

Witaminy i minerały są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Objawy ich niedoboru nie zawsze są charakterystyczne i często przypominać mogą symptomy innych chorób. Przedstawiamy nietypowe objawy świadczące o niedoborze witaminy A, witaminy B12, potasu, żelaza i magnezu.

Niedobór witaminy A: Nietypowe objawy



Witamina A wzmacnia wzrok, poprawia odporność organizmu i wygląd skóry (stąd jej częste stosowanie w kosmetyce). Jak pokazują liczne badania, witamina A może także hamować rozwój komórek nowotworowych. Trzeba pamiętać także o tym, że nasz organizm nie jest w stanie wyprodukować witaminy A. Oznacza to, że powinna być ona dostarczana przez odpowiednią dietę i suplementację.



Niedobór witaminy A objawiać się może suchą i nieprzyjemną w dotyku skórą, efektem tzw. "gęsiej skórki", trądzikiem, niedowidzeniem, suchością gałek ocznych, zaburzeniami w miesiączkowaniu, a u dzieci nawet zahamowaniem wzrostu.



Niedobór witaminy B12: Nietypowe objawy



Witamina B12 odpowiada za przemianę materii. Dodatkowo, jak pokazują liczne badania, witamina wspomaga leczenie raka trzustki i jelit. Głównym źródłem witaminy B12 są produkty pochodzenia zwierzęcego - mięso (zwłaszcza nerki i wątroba), ryby, jajka i nabiał.



Niedobór witaminy B12 objawia się przede wszystkim pogorszeniem nastroju. Wystąpić może uczucie zmęczenia, chwiejność nastrojów, apatia oraz stany depresyjne. Pojawić się mogą także duszności, drętwienia kończyn, żółte zabarwienie skóry, zaczerwienienie oczu, zawroty głowy, biegunka, wymioty, niskie ciśnienie tętnicze, utrata smaku, spadek wagi, brak apetytu, bladość skóry i zawroty głowy.



Niedobór potasu: Nietypowe objawy



Potas to jeden z najważniejszych pierwiastków w naszym organizmie. Odpowiada za regulowanie ciśnienia krwi, a także za prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową organizmu. Obecność potasu jest także niezbędna do prawidłowego spalania węglowodanów i białek.



Niedobór potasu objawiać się może skurczem mięśni, opuchliznami, zwłaszcza na kończynach, kołataniem serca, podwyższonym ciśnieniem krwi, zawrotami głowy oraz sennością i uczuciem zmęczenia. U niektórych osób może pojawić się jednak bezsenność oraz pogorszenie nastroju i uczucie rozdrażnienia.



Niedobór żelaza: Nietypowe objawy



Żelazo jest niezbędne m.in. do produkcji czerwonych krwinek. Wpływa także na prawidłową pracę układu odpornościowego i chroni nas przed infekcjami. Trzeba pamiętać o tym, że nasz organizm nie ma zdolności do wytwarzania żelaza. Oznacza to, że należy zadbać o dietę bogatą w ten pierwiastek, a także o odpowiednią suplementację.



Po czym poznamy niedobór żelaza? Objawia się kołataniem serca i dusznościami. Pojawić się mogą także zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, zmęczenie, trudności w koncentracji, a także bladość skóry. U niektórych osób zaobserwować można także wypadanie włosów, łamliwość paznokci, suchość skóry i zmiany na języku (swędzenie i zmiany barwy).



Niedobór magnezu: Nietypowe objawy



Magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Pierwiastek ten wpływa także na pracę serca oraz znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy. O odpowiedni poziom magnezu powinny zadbać zwłaszcza osoby regularnie pijące kawę. Nie każdy bowiem wie, że napój ten wypłukuje magnez.



Jakie są objawy niedoboru magnezu? Przede wszystkim drganie powiek, mrowienia - zwłaszcza kończyn, pogorszenie nastroju, uczucie zmęczenia, stany lękowe, bezsenność lub pogorszenie jakości snu, bóle głowy. Trzeba wiedzieć także, że długotrwałe niedobory magnezu mogą skutkować poważnymi chorobami. Z powodu braku magnezu wystąpić może depresja, cukrzyca typu II, nadciśnienie i astma oskrzelowa.