Czarnuszka siewna, spotykana też pod nazwą kmin czarny lub złoto faraonów należy do rodziny jaskrowatych. Wywodzi się z rejonu Morza Śródziemnego, ale obecnie uprawiana i ceniona jest już na całym świecie - także w Polsce

Roślina ta ma okazałe, białe lub niebieskie kwiaty, ale wyjątkowe właściwości zawdzięcza swoim drobnym, czarnym nasionkom

Najbardziej popularny jest olej tłoczony z jej nasion, ale warto zainteresować się także naparem z czarnuszki

Napar z czarnuszki warto pić 2-3 razy dziennie. Świetnie wspomaga odporność, wspomaga pracę trzustki czy pomaga zwalczyć trądzik

Napar z czarnuszki do picia

Ziarenka czarnuszki najczęściej spotykamy w żywności - to świetna przyprawa do sałatek, zup, makaronów, pieczywa, a także babeczek czy ciastek. Jej wyrazisty, gorzkawy, lekko ziołowy smak nadaje potrawom jeszcze lepszego, głębokiego wyrazu. Jako suplement zdrowej diety najczęściej stosowany jest olej z czarnuszki - bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Mało kto wie, że czarnuszkę można też spożywać w postaci naparu - bardzo prostego w przygotowaniu specyfiku.

Czarnuszka - właściwości

Zdjęcie Czarnuszka zmniejsza ilość przeciwciał, które atakują tarczycę / 123RF/PICSEL

Czarnuszka to roślina będąca źródłem cennych kwasów tłuszczowych z grupy omega-6 i omega-3. Zawiera także witaminę A, E i z grupy B oraz magnez, żelazo, wapń, cynk, potas, selen. Nasiona czarnuszki mają w sobie też dobroczynne saponiny, alkaloidy, olejki eteryczne, tymochinony, kwercetynę oraz kemferol. Napar z czarnuszki ma więc właściwości:

przeciwzapalne,

przeciwbakteryjne,

grzybobójcze,

przeciwpasożytnicze,

przeciwbólowe,

przeciwdepresyjne,

żółciopędne,

przeciwalergicznie,

działa przeciwświądowo,

działa rozkurczowo.

Napar z czarnuszki - na co pomoże?

Napar z czarnuszki świetnie wspomaga odporność oraz walkę z alergiami. Wspaniale działa też na proces trawienia, pracę trzustki i łagodzi zmiany trądzikowe. Ponadto stosowany jest również w kosmetyce, jako preparat na zdrowe i mocne włosy.

Zdjęcie Napar z czarnuszki należy pić minimum dwa razy dziennie / 123RF/PICSEL

Jak przygotować napar z czarnuszki? Przepis

Do przygotowania leczniczej mikstury z czarnuszki potrzeba jedynie dwóch składników.

Składniki 1 łyżka rozdrobnionych nasion czarnuszki

250 ml wrzącej wody lub mleka

Nasiona czarnuszki zalać wrzącą wodą lub mlekiem. Parzyć pod przykryciem ok. 20 minut, a następnie odcedzić. Aby napar był lepszy w smaku, można dodać odrobinę miodu. Napar z czarnuszki należy pić 2-3 razy dziennie po 100-150 ml. Aby wspomóc leczenie infekcji, należy zwiększyć częstotliwość picia - co 2-3 godziny. Można go też stosować do przemywania twarzy trądzikowej, a także do płukania włosów oraz narządów płciowych w czasie infekcji.

Napar z czarnuszki na włosy

W kosmetyce czarnuszka stosowana jest przede wszystkim zewnętrznie, w postaci oleju. Okazuje się, że równie korzystnie na stan włosów wpłynie również picie naparu z jej nasion. Czarnuszka wzmacnia włosy i działa na nie nawilżająco. Poza wcieraniem oleju we włosy osobom borykającym się z wypadaniem, jak i posiadaczom suchych, matowych, łamliwych kosmyków pomoże również regularne picie zaparzonych ziarenek czarnuszki. W tym celu zaleca się spożywanie naparu 2-3 razy dziennie po pół szklanki jednorazowo.

Zdjęcie Naparem z czarnuszki warto przemywać całą twarz lub jedynie miejsca dotknięte trądzikiem / 123RF/PICSEL

Napar z czarnuszki na trądzik

Właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne nasion czarnuszki sprawiają, że jest to specyfik idealnie nadający się do przemywania skóry trądzikowej. Tradycyjny napar z czarnuszki wystarczy ostudzić i stosować jako tonik - przemywać nim twarz najlepiej dwa razy dziennie. Regularne stosowanie domowego płynu przeciwtrądzikowego z czarnuszki sprawi, że zmiany będą się szybciej goić, a skóra produkować mniej łoju, co zminimalizuje pojawianie się kolejnych wyprysków.

Napar z czarnuszki na trzustkę

Nie każdy wie, że spożywanie czarnuszki usprawnia pracę trzustki i ułatwia regenerację po chorobach tego narządu. Łyżeczkę nasion należy zalać dwoma szklankami wody i gotować przez 15 min, a po zagotowaniu odcedzić, przestudzić i wypijać jedną szklankę mikstury 3 razy na dobę. Co prawda efekty nie będą widoczne od razu, jednak warto na nie poczekać nawet kilka miesięcy.

Jak pić napar z czarnuszki?

Aby uzyskać pożądane efekty z działania czarnuszki, najważniejsza jest systematyczność. Napar należy wypijać przynajmniej dwa razy dziennie, najlepiej rano po śniadaniu i wieczorem, przed snem.

Kto nie powinien pić naparu z czarnuszki?

Zdjęcie Skomponowany na bazie czarnuszki, soku z sosny i kurkumy napar wzmacnia odporność / 123RF/PICSEL

Naparu z czarnuszki nie powinny pić kobiety w ciąży - nasiona wpływają na pracę mięśni macicy i mogą przyczynić się do wystąpienia przedwczesnego porodu lub poronienia. Stosowanie naparu z czarnuszki zewnętrznie - do przemywania skóry lub stosowanie w postaci okładów w czasie ciąży jest zupełnie bezpieczne.

Na czarnuszkę powinny uważać osoby przyjmujące leki, ponieważ roślina ta może wchodzić z niektórymi farmaceutykami w interakcje i nasilać lub osłabiać ich działanie.

Osoby stosujące chemioterapię czy radioterapię, a także przyjmujące leki moczopędne lub na nadciśnienie, powinny przed zastosowaniem produktów z czarnuszką skonsultować się ze swoim lekarzem.

