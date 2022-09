Naturalny „odgrzybiacz” organizmu. Wystarczy łyżeczka dziennie

Spis treści: 01 Czarnuszka: małe nasiona o wielkiej mocy

02 Jak działa czarnuszka? Co dzieje się z naszym organizmem

03 Jak jeść czarnuszkę?

04 Czarnuszka - przeciwwskazania

Czarnuszka: małe nasiona o wielkiej mocy

Czarnuszka nazywana jest także "czarnym kminkiem". Przypisuje się jej działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwgrzybicze, przeciwalergiczne i antybakteryjne. Prozdrowotne właściwości tych małych, czarnych nasionek dobrze znane były już w starożytnym Egipcie. Olej z czarnuszki był jednym z ulubionych produktów faraonów - miał zapewnić im młody wygląd i dobre zdrowie przez długie lata.

Czarnuszka jest źródłem wielu witamin, mikro- i makroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Te niepozorne i niewielkie nasiona mają dużą moc. Czarnuszka zawiera dobroczynne związki. Między innymi: alkaloidy oraz flawonoidy, które wykazują działanie antyoksydacyjne i pomagają w leczeniu chorób takich jak cukrzyca i miażdżyca. Z kolei zawarta w nasionach biotyna wspomaga kondycję skóry i włosów.

Czarnuszka zawiera witaminy z grupy B, a także witaminy: A, F i E. Ta ostatnia nazywana jest także witaminą młodości - korzystnie wpływa na stan skóry, nawilżając ją od środka.

Jest również doskonałym źródłem pierwiastków:

selenu,

cynku,

miedzi,

potasu,

żelaza.

Zdjęcie Czarnuszka może być alternatywą dla czarnego pieprzu / 123RF/PICSEL

Jak działa czarnuszka? Co dzieje się z naszym organizmem

Niezwykle bogata w witaminy i pierwiastki czarnuszka działa dobroczynnie na organizm. Już łyżeczka tej popularnej przyprawy dziennie potrafi podreperować nasze zdrowie. Czarnuszka zawiera substancje, które skutecznie obniżają w organizmie poziom "złego" cholesterolu LDL. Dlatego właśnie polecana jest osobom, które chcą unormować wspomniany parametr. Jej regularne spożywanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko wielu chorób, między innymi: zawału serca i udaru mózgu.

Czarnuszka zbawiennie działa także na układ pokarmowy. Pomaga rozprawić się z wszelkimi pasożytami, a także bakteriami. Jest naturalnym "odgrzybiaczem". Minimalizuje rozrost drożdżaków Candida Albicans, które w nadmiarze wywołują w organizmie stan chorobowy, powodujący szereg nieprzyjemnych i uporczywych objawów.



Regularne spożywanie czarnuszki pomaga również "podreperować" układ odpornościowy. Ta przyprawa znacząco wzmacnia organizm. Polecana jest wśród pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne.

Zdjęcie Sprawdź, w czym pomoże ci czarnuszka / ©123RF/PICSEL

Jak jeść czarnuszkę?

Czarnuszkę można wykorzystać w formie całych lub zmielonych ziarenek. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do różnego rodzaju sałatek, kanapek, zup czy warzyw. Idealnie pasuje do pieczywa jako posypka. Ile można jeść czarnuszki dziennie? Przyjmuje się, że dziennie dorosła osoba może zjeść od 1 do 3 łyżeczek czarnuszki. Ziarna czarnuszki stanowią dobry duet z m.in. z tymiankiem, kminkiem, zielem angielskim czy słodką papryką. Czarnuszkę stosujemy w kuchni jako przyprawę, ale także można ją przyjmować, co staje się ostatnio coraz bardziej popularne, pod postacią oleju czy naparu.

Czarnuszka - przeciwwskazania

Kto nie powinien jeść czarnuszki? Na liście znajdują się przede wszystkim kobiety w ciąży. Czarnuszka zawiera silny ekstrakt, który może wpłynąć na powstanie skurczy macicy. Nasiona nie są też wskazane osobom, które mają problem ze zbyt niskim ciśnienie. Czarnuszka może obniżyć je jeszcze bardziej.