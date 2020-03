Nosisz soczewki kontaktowe? Zrób sobie przerwę!

W związku z pandemią obowiązuje nas obecnie szereg dodatkowych zaleceń dotyczących higieny. Prócz częstego mycia rąk, jedną z podstawowych zasad jest unikanie dotykania twarzy. W pozbyciu się potencjalnie groźnego nawyku pomoże zmiana soczewek kontaktowych na okulary – sugerują uczeni.

Zdjęcie W czasie pandemii powinniśmy zrezygnować z soczewek kontaktowych /123RF/PICSEL

Jak najczęstsze mycie rąk, dezynfekowanie otaczających nas przedmiotów, noszenie maseczek ochronnych - pandemia wymusiła na nas stosowanie rozmaitych środków ostrożności.



Do długiej listy zaleceń mających uchronić nas przed zakażeniem SARS-CoV-2, dopisać możemy kolejną wskazówkę, tym razem skierowaną wyłącznie do osób mających problemy ze wzrokiem.



Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, na czas pandemii lepiej zamień je na tradycyjne okulary - radzą eksperci. Ma to związek z potencjalnie groźnym dla zdrowia nawykiem.



Jak zauważają bowiem specjaliści, użytkownicy soczewek kontaktowych znacznie częściej niż okularnicy dotykają twarzy. Osoby te muszą każdego dnia wkładać i wyjmować soczewki, mimo woli dotykając przy tym okolic oczu.

Zdjęcie Okulary (nawet zwykłe) są dodatkowym zabezpieczeniem przed wirusem / 123RF/PICSEL

Uczeni z Amerykańskiej Akademii Okulistycznej radzą więc, by w okresie wzmożonej ostrożności spowodowanej pandemią, zamienić soczewki na znacznie bezpieczniejsze okulary.

- Nie wszyscy w stu procentach przestrzegają zaleceń dotyczących higieny. Nosząc soczewki dodatkowo się narażasz. Najpierw dotkniesz oka, później innego miejsca twarzy lub ciała. Jeśli zapomnisz o umyciu rąk, zwiększasz ryzyko zakażenia - przestrzega w rozmowie z CNN dr Thomas Steinemann, okulista z MetroHealth Medical Center w Cleveland. I dodaje, że nosząc okulary zwiększymy swoją ochronę przed wirusem.