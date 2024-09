Czy owoce tuczą?

Choć owoce to, zaraz po warzywach, podstawa zdrowej oraz dobrze zbilansowanej diety i powinny one stanowić 1/4 wszystkich, spożywanych codziennie produktów, to warto wiedzieć, że niektóre z nich są bogate w cukry, a co za tym idzie - tuczą. Za taki stan rzeczy odpowiada nie tylko duża ilość kalorii, ale także wysoki indeks glikemiczny oraz zawartość fruktozy. Oto pięć najbardziej kalorycznych owoców, które powinniśmy spożywać "z głową".

Daktyle

Daktyle słyną z doskonałego profilu żywieniowego - zawierają znaczne ilości błonnika oraz witaminy i minerały takie jak m.in.: witamina A, B2, B3, B5, B6, K, potas, fosfor, żelazo, wapń, magnez i cynk. To także bogate źródło antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki i finalnie opóźniają proces starzenia się organizmu.

Daktyle wzmacniają układ odpornościowy oraz nerwowy, chronią oczy, wzmacniają skórę i obniżają poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze.

Choć daktyle mają mnóstwo zalet, to warto pamiętać, że są kaloryczne - w 100 g produktu znajduje się prawie 300 kcal!

Awokado

Awokado to zdecydowanie jeden z najzdrowszych owoców, po który z powodzeniem sięgać mogą osoby z licznymi niedoborami, ciężko trenujące i pracujące fizycznie. Awokado zawiera ogromne ilości zdrowego tłuszczu, np. tłuszczowe kwasy oleinowe, które obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, chronią serce i zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy. Co ważne, kwas oleinowy przeciwdziała także występowaniu i rozwojowi nowotworów piersi u kobiet oraz prostaty u mężczyzn.

Awokado zawiera takie witaminy jak A, C i E oraz z grupy B, spore ilości potasu i kwas foliowy, przeciwdziałający występowaniu wad rozwojowych płodu. Z powodzeniem mogą więc po niego sięgać kobiety w ciąży oraz te, które planują potomstwo.

Choć awokado jest bardzo zdrowe, to warto pamiętać, że ma sporo kalorii - w 100 g produktu znajduje się aż 160 kcal.

Banany

Banany to prawdziwa skarbnica potasu - w 100 g tych owoców znajduje się aż 360 mg tego pierwiastka. Niedobór potasu prowadzi do osłabienia całego organizmu i zmniejszenia kurczliwości mięśni serca, więc lekarze zalecają, by często sięgać po te smaczne i zdrowe owoce.

W bananach znajdziemy spore ilości tryptofanu, który jest jednym z substratów w procesie tworzenia serotoniny, nazywanej "hormonem szczęścia". Mówiąc potocznie, banany poprawiają więc humor i mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Przez wzgląd na swoje właściwości łagodzące, uspokajają także układ pokarmowy, więc powinny po nie sięgać osoby cierpiące na chorobę wrzodową i refluks żołądkowo przełykowy. Zawarte w tych owocach składniki wspomagają rozwój naturalnej flory jelitowej.

Choć banany mają mnóstwo zalet, to są też wysokokaloryczne - w 100 g produktu znajduje się nawet 100 kcal.

Winogrona

Winogrona to prawdziwa witaminowa bomba, po którą powinniśmy sięgać jak najczęściej. W pestkach, skórkach i szypułkach tych owoców znajdują się cenne flawonoidy, czyli naturalne przeciwutleniacze (antyoksydanty), wymiatające z organizmu wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu oraz rozwój chorób nowotworowych. Naukowcy przeprowadzili badania, z których wynika, że już garść świeżych liści winorośli, dodana do gorącej wody, działa silnie odtruwająco i oczyszczająco na skórę. Jedzenie winogron zmniejsza natomiast podatność na choroby układu krążenia, m.in. chorobę niedokrwienną serca.

Winogrona są bardzo zdrowe, ale niestety kaloryczne - 100 g zielonych winogron zawiera 69 kcal. Czerwone owoce są mniej kaloryczne.

Mango

Sporo kalorii ma również mango - w 100 g tego owocu znajduje się około 67 kcal. Mimo to, warto sięgać po nie jak najczęściej, bo jest źródłem wielu witamin takich jak A, C, E, B oraz składników mineralnych jak miedź, żelazo, magnez czy potas.

Regularne spożywanie mango zaleca się osobom walczącym z anemią, anoreksją oraz posiadającym problemy ze wzrokiem. Owoc ten zawiera bowiem luteinę i zeaksantynę (barwniki w siatkówce oka) i pomaga zmniejszyć ryzyko zachorowania na zaćmę.

