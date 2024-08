Owoce niedoceniane w diecie Polaków? Jaką porcję owoców dziennie należy spożywać?

Niektóre owoce prócz tego, że są źródłem minerałów, witamin i błonnika, bogate są również w przeciwutleniacze, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca i nowotwory.

Dlatego owoce nie powinny być traktowane wyłącznie jako dodatek do deseru. Warto, aby znalazły w naszej codziennej diecie godne miejsce. Zalecenia dotyczące spożycia owoców mogą się różnić, ale ogólnie przyjmuje się, że dorosła osoba powinna spożywać około 1,5 do 2 szklanek (300-400 gramów) owoców dziennie. Tak przekonuje m.in. WHO.

Oznacza to około 10-14 szklanek owoców tygodniowo. Warto jednak dostosować ilość spożywanych owoców do indywidualnych potrzeb energetycznych oraz stanu zdrowia.

Należy o tym pamiętać, bo choć owoce są zdrowe, to nie można pominąć tu kwestii zawartego w nich cukru. Niektóre owoce, takie jak winogrona, banany czy mango, zawierają dość dużą ilość cukrów prostych.

Jedzone w nadmiarze mogą prowadzić do nadmiernego spożycia kalorii i wzrostu poziomu cukru we krwi, co może być problematyczne, zwłaszcza dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą.

Jeżeli jednak w indywidualnych przypadkach skonsultujemy spożycie owoców z lekarzem, a w razie braku przeciwwskazań w zdrowy sposób wprowadzimy je do diety, nasze ciało tylko na tym skorzysta.

Niezwykła moc owoców. Które z nich są najzdrowsze?

Dobierając owoce do naszej codziennej diety, warto kierować się oczywiście zawartością w nich cukru, ale też tym, co mogą nam zaoferować. Wśród najzdrowszych owoców wymienia się chociażby jagody - borówki, truskawki i maliny, które zawierają dużo antyoksydantów, błonnika i witamin, a jednocześnie są niskokaloryczne.

Warto także wziąć pod uwagę cytrusy, takie jak pomarańcze, grejpfruty i cytryny, jeżeli nie przyjmujemy leków, z którymi mogą one wejść w reakcję chemiczną. Zjedzenie cytrusa przed lub po zażyciu niektórych medykamentów może zaburzyć ich metabolizm w wątrobie i jelicie cienkim.

Jeżeli jednak nie ma przeciwwskazań, to warto po nie sięgać, gdyż są bogate w witaminę C, flawonoidy oraz błonnik, wspomagają układ odpornościowy i zdrowie serca.

Wśród bogatych w witaminy i minerały owoców wymienia się także banany, bo choć słodkie, to zawierają potas, witaminę B6 i błonnik oraz granaty, które zawierają mnóstwo antyoksydantów.

Często polecanym owocem jest także... ananas, przez Polaków traktowany nieco po macoszemu. Dodawany jako ozdoba do deserów, powinien częściej gościć w naszym menu i nie zniechęcać nas trudną do obrania formą.

Bogactwo ananasa. W Polsce owoc tylko dla arystokracji

Jest prawdziwą skarbnicą witamin i składników mineralnych 123RF/PICSEL

Ananas (Ananas comosus) to tropikalna roślina owocowa, która rośnie w specyficznych warunkach klimatycznych i ma swoje unikalne wymagania dotyczące uprawy. Jest byliną z rodziny bromeliowatych, która rośnie jako niska roślina o rozłożystych, kolczastych liściach. Liście ananasa są długie, wąskie, sztywne i zebrane w rozetę. Roślina osiąga wysokość około 1-1,5 metra.

Najlepiej wzrasta w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, gdzie temperatura wynosi od 18°C do 30°C. W chłodniejszych rejonach uprawa ananasa jest możliwa tylko w szklarniach.

Ananas pojawił się w Polsce po raz pierwszy w XVIII wieku, ale była to roślina egzotyczna i luksusowa, dostępna tylko dla arystokracji. Zaczęto go sprowadzać do naszego kraju z kolonii tropikalnych, ale ze względu na trudności z transportem i wysokie koszty, owoc ten był rzadkością i symbolem prestiżu. Ananasy stały się dostępne dla większości ludzi dopiero w XX wieku.

Ananas ma cenne właściwośc lecznicze i oczyszczające. 123RF/PICSEL

W latach 60. i 70. XX wieku ananas w puszce był popularnym produktem, który trafił do polskich sklepów. Jedzono go zwłaszcza w okresie świątecznym. W tamtym okresie świeże ananasy były wciąż trudno dostępne i uważane za towar luksusowy.

Dopiero w latach 90. XX wieku, po transformacji ustrojowej i otwarciu Polski na światowe rynki, świeże ananasy stały się dostępniejsze w polskich sklepach. Jednak ze względu na swoją historię nie są one wciąż tak popularne, jak powinny być. A mają sporo do zaoferowania.

Witamina C tylko otwiera listę korzyści, jakie niesie za sobą spożywanie ananasa

Zawarta w ananasie bromelina wspomaga gojenie tkanek 123RF/PICSEL

Ananas jest bardzo dobrym źródłem witaminy C, która wspomaga produkcję kolagenu, proces gojenia ran oraz wspiera ochronę komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Nazywana jest witaminą młodości. Na to miano witamina zasłużyła sobie właściwościami, które spowalniają proces starzenia się komórek naskórka. Witamina C pobudza także aktywność fibroblastów i syntezę kolagenu, co zapewnia młody wygląd skórze.

Jeżeli mowa o witaminie C występującej w ananasie, to trudno nie wspomnieć tu o odporności. Wysoka zawartość tej witaminy wzmacnia układ odpornościowy, pomagając organizmowi zwalczać infekcje oraz przyspieszać procesy regeneracyjne.

Ananas ma jeszcze jeden sekret swojej zdrowotności. Otóż dzięki zawartości manganu, ananas przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.

Prócz witamin C, B6 i B1 znajdujący się w ananasie mangan, odgrywa ważną rolę w metabolizmie i ochronie antyoksydacyjnej. Poza ananasami mangan występuje także w morelach.

Obok manganu w tym egzotycznym owocu znajduje się też miedź, która wspomaga tworzenie czerwonych krwinek, zdrowie układu nerwowego oraz produkcję kolagenu. Jednak to nie koniec niespodzianek, jakie kryje w sobie ananas.

Zdrowe jelita i piękna skóra to nie wszystko. Bromelaina jako wyjątkowy enzym

Czy ananas przynosi ulgę obolałym stawom? 123RF/PICSEL

Zaczynając od zbawiennego wpływu na układ pokarmowy, a kończąc na pięknej cerze - to dlatego warto jeść ananasa. Jest jeszcze jeden cudowny składnik, który w wyjątkowy sposób wspomaga nasze zdrowie.

Dzięki bromelainie, ananas wspiera trawienie białek, co może być pomocne po spożyciu ciężkich posiłków białkowych.

Bromelaina znacząco wpływa na zdrowie jelit i pomaga redukować problemy trawienne, takie jak wzdęcia czy niestrawność. Enzym ten działa także na stany zapalne w całym organizmie, nie tylko w jelitach, czy żołądku.

To enzym proteolityczny, który także łagodzi bóle mięśni i stawów - to także zbawienne działanie właściwości przeciwzapalnych.

Przy tym jednak należy pamiętać, że bromelaina może wpływać na działanie niektórych leków przeciwzakrzepowych, więc osoby na stałym leczeniu powinny skonsultować spożycie ananasa z lekarzem.

