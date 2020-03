Pięć par pokarmów, które jedzone razem zdziałają cuda!

Kurkuma, awokado czy pomidory to produkty znane ze swoich prozdrowotnych właściwości, bogate w zdrowe tłuszcze, witaminy i mikroelementy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jedzone "w parach" jeszcze skuteczniej odżywiają organizm i pomagają zapobiegać chorobom.

Zdjęcie Ryby warto spożywać z kieliszkiem czerwonego wina /123RF/PICSEL

Takie prozdrowotne kombinacje nie tylko doskonale smakują, ale są prawdziwą witaminową bombą i warto sięgać po nie jak najczęściej. Oto pięć par pokarmów, które jedzone razem potrafią zdziałać cuda!





Ryby i wino

Reklama

Ryby to doskonałe źródło zdrowych tłuszczów, szczególnie tych z rodziny omega-3, dobrze przyswajalnego białka oraz witamin A, D, E i tych z grupy B. To również źródło łatwo przyswajalnego żelaza, magnezu, wapnia i jodu. Te wszystkie składniki odżywcze organizm przyswoi jeszcze szybciej, gdy zaserwujesz je z odrobiną wina. W Polsce do ryb podaje się zwykle wino białe, w krajach środziemnomorskich serwuje się je częściej z winem czerwonym - nic dziwnego - to świetne źródło antyoksydantów.



Antyoksydanty neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników i usuwają ich nadmiar z organizmu - przy okazji usuną również metale ciężkie, które bez wątpienia dostarczysz sobie z porcją ryby.





Zielona herbata i sok z cytryny

O prozdrowotnych właściwościach zielonej herbaty powiedziano już chyba wszystko - według Japończyków napój ten leczy ponad 60 różnych schorzeń. Zielona herbata wspomaga odchudzanie, chroni prze miażdżycą, zmniejsza ryzyko rozwoju raka, wspomaga układ krążenia. Badania wykazały, że działa podobnie do kofeiny - orzeźwia i pobudza, a nawet usprawnia pracę mózgu.

Zielona herbata sama w sobie jest już bogatym źródłem antyutleniaczy, ale gdy dodasz do niej kilka kropli soku z cytryny, zadziała jeszcze lepiej! Sok z cytryny wyraźnie zwiększa absorpcję antyoksydacyjną, zwiększa też walory smakowe.