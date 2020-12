Podczas pandemii Polacy zatęsknili za aktywnością fizyczną

Wysiłek fizyczny jest dla Polaków niezwykle istotnym elementem życia. Aż 73 proc. aktywnych fizycznie rodaków deklaruje, że chce uprawiać sport niezależnie od rozwoju pandemii - wynika z najnowszej edycji badania MultiSport Index 2020 przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Benefit Systems

Podczas badania MultiSport Index 2020 okazało się też, że aż 79 proc. aktywnych fizycznie Polaków jest przekonana, że ćwiczenia poprawiają samopoczucie i efektywność w pracy. Dla 41 proc. sport stał się sposobem na łagodzenie stresu związanego z pandemią.

- Polacy są spragnieni aktywności fizycznej, obserwowaliśmy to zwłaszcza po ponownym otwarciu obiektów sportowych w czerwcu. Z miesiąca na miesiąc systematycznie zwiększała się liczba osób powracających do treningów w obiektach sportowych. Jak wynika z naszego badania aż 94 proc. klientów klubów fitness czy siłowni czuje się w nich bezpiecznie - powiedział w komunikacie podsumowującym wyniki badania Bartosz Józefiak, Członek Zarządu Benefit Systems.

Dodał też, że warto wspierać aktywny styl życia Polaków, jako integralny element profilaktyki zdrowotnej, podkreślając długofalowe korzyści, nie tylko zdrowotne.

- Aktywne społeczeństwo to także mniejsze wydatki z budżetu państwa na ochronę zdrowia czy środki farmakologiczne. Z danych Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że gdyby co druga niećwicząca osoba w naszym kraju stała się aktywna, w samej służbie zdrowia dałoby to każdego roku blisko pół miliarda oszczędności - zaznaczył Józefiak.

Zacytował też dane, które wskazują, że aktywność fizyczna zmniejsza negatywne skutki pracy zdalnej. Wśród ćwiczących pracowników aż 42 proc. wskazuje, że nie odczuwa konsekwencji home office, podczas gdy podobną deklarację składa jedynie 29 proc. nieaktywnych fizycznie pracowników.

W ostatnich latach poziom aktywności fizycznej Polaków systematycznie wzrastał - średnio o ponad 2 punkty procentowe w skali roku. Na początku 2020 roku aż 65 proc. Polaków deklarowało, że podejmuje aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu.

Wiosenny lockdown sprawił, że ludzie ograniczyli ćwiczenia, głównie z powodu zamknięcia obiektów sportowych. Wraz z ich ponownym otwarciem w czerwcu, aktywność fizyczna społeczeństwa wzrosła do poziomu 63 proc., co pokazuje jak duży wpływ na aktywny styl życia Polaków ma sama dostępność infrastruktury sportowej.