Poznaj cztery ćwiczenia poprawiające trawienie

Wielkimi krokami zbliżamy się do świąt, kiedy to stoły będą kusić smakołykami. Niestety czas wielkiej kulinarnej fety często skutkuje dokuczliwymi dolegliwościami. Podpowiadamy, jak poprzez proste ćwiczenia poprawić trawienie i ustrzec się przed przykrymi przypadłościami trawiennymi.

Zdjęcie Ćwiczenia relaksacyjne bardzo dobrze wpływają na trawienie /123RF/PICSEL

Chociaż istnieje wiele sposobów na to, jak możemy wspomóc nasze trawienie, czasem potrzebujemy szybkiego rozwiązania. Ruch to doskonałe antidotum na wzdęcia i dolegliwości trawienne. Szczególnie skuteczne mogą okazać się ćwiczenia zaczerpnięte z jogi i pilatesu.

Reklama

Jednym z pierwszych ćwiczeń, jakie możemy wykonać jest klęk podparty. To ćwiczenie rozluźniające i rozciągające, które doskonale znają osoby praktykujące jogę i pilates. Aby je wykonać, klęknij w pozycji klęku podpartego, kolana umieść bezpośrednio pod biodrami. Następnie delikatnie zaokrąglij plecy ku górze, układając je w literę C, wzrok kierując na brzuch. Następnie wygnij plecy, kierując brzuch w dół, a głowę i klatkę piersiową wypchnij do przodu i ku górze. To ćwiczenie powtórz dziesięć razy.

Kolejnym prostym ćwiczeniem, które możesz wykonać bez większego wysiłku jest ćwiczenie relaksacyjne. W tym ćwiczeniu warto pamiętać o wsparciu, dlatego przydadzą się zwinięte koce, ręcznik lub poduszki. Usiądź na podłodze z wyprostowanymi nogami i palcami skierowanymi ku górze. Na udach ułóż wałek lub poduszkę i delikatnie pochyl się do przodu, układając tułów na wałku. Jeśli ta pozycja nie jest dla wygodna, nieco mniejszy wałek możesz umieścić pod kolanami. Przez chwilę pozostań w tej pozycji głęboko i spokojnie oddychając.

Inną propozycją, która obejmuje również delikatny masaż brzucha, jest pozycja tzw. deski, jednak wsparta na piłce do pilatesu. Ciało ułóż tak, jak do deski, ale miej pod brzuchem piłkę. Poruszając ciałem do przodu i do tyłu przetaczaj piłkę wzdłuż brzucha, co pozwala złagodzić pojawiające się dolegliwości. I jest również doskonałym sposobem na pobudzenie trawienia.

Ostatnia propozycja, to pozycja wielbłąda, która poprawia krążenie krwi w całym ciele, wspomaga również trawienie. Ćwiczenie jest dość proste, wystarczy uklęknąć na podłodze z rękami opartymi na biodrach, następnie delikatnie odchylając się do tyłu postaraj się dotknąć pięt.

Poza tymi prostymi ćwiczeniami eksperci przypominają o podstawowej zasadzie dobrego trawienia - regularnym piciu wody.