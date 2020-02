​Przekąski, które sprawią, że nie będziesz potrzebować energetyków

Utrzymanie odpowiedniego poziomu energii podczas bardzo długiego dnia w pracy może być trudne. Zamiast sięgać po kolejną filiżankę kawy, sięgnij po migdały lub banany, które dadzą szybki "zastrzyk mocy". Jakie jeszcze produkty są naturalnym źródłem energii?

Zdjęcie Dobrymi energetykami są ryby, np. tuńczyk /123RF/PICSEL

Najskuteczniejszy naturalny energetyk to banany. Pomagają zapobiegać zmęczeniu, bo zawierają wapń, magnez, fosfor, potas i sód. D tego są doskonałym źródłem błonnika, witamin z grupy B i witaminy C.

Reklama

Do codziennej diety warto włączyć również nasiona chia, które są bogatym źródłem błonnika i zdrowych tłuszczów, które są szczególnie przydatne, gdy nasz mózg pracuje na najwyższych obrotach. Dwie łyżki nasion chia zawierają 24 gramy węglowodanów i około 4800 gramów przeciwzapalnych i zdrowych dla serca kwasów tłuszczowych omega-3. W badaniu, którego wyniki opublikowano w "The Journal of Strength & Condition Research", podano, że sportowcy, którzy spożywali nasiona chia, otrzymywali prawie taką samą ilość energii jak ci, którzy spożywali napoje izotoniczne i energetyczne. Aby utrzymać wysoki poziom energii przez cały dzień, dodaj kilka łyżek nasion chia do porannego koktajlu lub płatków owsianych.

Pobudzające właściwości znajdziemy również w zielonej herbacie. Jest zdrowszą alternatywą dla kawy i może zapewnić bardzo potrzebny zastrzyk energii. Zielona herbata zawiera witaminy A, B, C i E. Może pomóc poprawić krążenie krwi i metabolizm. Zawiera również polifenole i L-teaninę, które przynoszą wiele korzyści dla zdrowia. Udowodniono, że L-teanina zwiększa poziom energii, poprawia pamięć i koncentrację, zwiększa czujność, łagodzi stres i niepokój.

Równie przydatne okazują się również orzechy, warto po nie sięgnąć np. po obfitym obiedzie, który natychmiast wywołuje w nas senność. Orzechy, a także migdały są pełne magnezu i kwasów tłuszczowych omega-3, które są dobre dla serca.

W diecie dla przemęczonych nie powinno zabraknąć szpinaku. Ma mnóstwo składników odżywczych, jest cennym źródłem żelaza i witamin z grupy B, które mogą pomóc zwiększyć poziom energii.

Dobrymi energetykami są też ryby. Mają naturalne kwasy tłuszczowe omega-3 oraz zdrowe tłuszcze, które pomagają zwalczyć zmęczenie. Warto sięgać zwłaszcza po sardynki, tuńczyka, łososia i śledzie. Kupując ryby, lepiej unikach tych hodowlanych.

Energii może nam dodać również porcja jogurtu, który jest bogaty w witaminę B12 i probiotyki, poprawiające pracę układu trawiennego i zwalczające zmęczenie.

Wideo Jakie ryby są zdrowe?