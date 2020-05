Rabarbar – warzywo, które lubi obróbkę termiczną

Roślina wyjątkowa, bo nie dość, że obfituje w szereg cennych dla zdrowia składników odżywczych, to inaczej niż w przypadku większości warzyw i owoców, nie musimy ograniczać się jedynie do spożywania go na surowo. Rabarbar poddany obróbce termicznej nie tylko zyskuje smakowo, ale też zdobywa właściwości antynowotworowe.

Zdjęcie Czy jest coś lepszego niż ciasto z rabarbarem? /123RF/PICSEL

Owoc czy warzywo?



Reklama

Skoro pierwszym skojarzeniem, gdy pada słowo rabarbar, dla większości z nas jest kompot, to automatycznie chcemy zaliczyć roślinę do owoców. Jednak rabarbar (inna, rzadziej używana nazwa to rzewień) jest byliną i zgodnie z nomenklaturą polską jest warzywem.



Rabarbar należy do rodziny rdestowatych, występuje aż w sześćdziesięciu gatunkach. Wiele z nich rozpowszechnionych jest w uprawie jako rośliny ozdobne i lecznicze. Najczęściej uprawiane gatunki rabarbaru to: dłoniasty, kędzierzawy, lekarski i ogrodowy oraz gatunki powstałe w wyniku łączenia rabarbaru ogrodowego z kędzierzawym.



Smak i zdrowie



Do celów spożywczych wykorzystywana jest część rośliny, którą nazywamy ogonkami liściowymi. Ogonki występuję w różnych kolorach, od czysto zielonego, przez zielono-różowy, różowy, aż po czerwony. Roślina jest cierpka w smaku, więc jeśli chcemy spożywać ją na surowo (i bez dodatku cukru), wybierzmy jak najbardziej czerwony ogonek.



Rabarbar to skarbnica przeciwutleniaczy ukrytych pod postacią trzech silnych witamin: A, C i E. Obfituje ponadto w cenny dla serca potas, korzystny dla dobrej sylwetki błonnik i wyjątkowo ważny dla kobiet ciężarnych kwas foliowy.

Jest i druga strona medalu: rabarbar zawiera szkodliwy dla zdrowia kwas szczawiowy, dlatego trzeba zachować umiar w jego spożywaniu. Zrezygnować z niego powinny natomiast osoby borykające się z chorobami nerek i reumatyzmem.