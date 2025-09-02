Słodkie owoce wspierające zdrowie

Nowe wyniki badań nad winogronami - bo o nich mowa - można skrócić do stwierdzenia, że zdecydowanie nie docenialiśmy dotąd zalet zdrowotnych wynikających ze spożywania winogron. Grono tzw. "superfood", czyli żywności, która wręcz jest napakowana odżywczymi związkami chroniącymi przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, mnóstwem witamin i mikroelementów właśnie się powiększyło i to nie o egzotyczny, trudno dostępny produkt, a o dostępne niemal przez cały rok na dziale z owocami kuleczki.

Badanie opublikowane na łamach "Journal of Agricultural and Food Chemistry", choć sfinansowane przez Kalifornijską Komisję ds. Winogron Stołowych, nie budzi zastrzeżeń ekspertów, którzy potwierdzają, że winogrona rzeczywiście zawierają w sobie "super moce".

Ponad 60 recenzowanych w tym artykule badań dotyczących winogron i ich korzyści zdrowotnych wskazuje i potwierdza, że owoce te zawierają w sobie ponad 1600 związków biologicznych (m.in. polifenole, flawonoidy, przeciwutleniacze) korzystnych dla naszego zdrowia.

Korzyści zdrowotne ze spożywania winogron

Winogrona kryją w sobie mnóstwo przeciwutleniaczy Canva Pro INTERIA.PL

Winogrona warto włączyć do swojej diety z kilku powodów:

Bogactwo antyoksydantów: winogrona zawierają silne przeciwutleniacze (jak resweratrol, flawonoidy, kwercetyna), które chronią komórki przed uszkodzeniem i opóźniają procesy starzenia.

Wsparcie dla serca: resweratrol może obniżać ciśnienie krwi, poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych i zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Właściwości przeciwzapalne: winogrona pomagają w redukowaniu stanów zapalnych w organizmie, co jest korzystne w profilaktyce wielu chorób przewlekłych (np. miażdżycy, reumatyzmu).

Poprawa pracy mózgu: badania sugerują, że związki zawarte w winogronach mogą poprawiać pamięć i koncentrację oraz spowalniać pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem.

Wspomaganie układu odpornościowego : dzięki zawartości witamin (szczególnie C i K) oraz minerałów, winogrona wspierają odporność organizmu.

Regulacja poziomu cukru we krwi: choć są słodkie, mają niski indeks glikemiczny, a zawarte w nich polifenole mogą poprawiać wrażliwość komórek na insulinę.

Działanie przeciwnowotworowe: resweratrol wykazuje potencjalne działanie przeciwnowotworowe, np. poprzez blokowanie rozwoju komórek rakowych.

Zdrowa skóra : antyoksydanty wspomagają ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i mogą opóźniać starzenie się skóry.

Wsparcie dla układu pokarmowego : skórka i pestki winogron zawierają błonnik, który poprawia perystaltykę jelit i wspiera zdrowie układu trawiennego.

Nawodnienie organizmu: winogrona mają wysoką zawartość wody (ok. 82 proc.), dzięki czemu świetnie nawadniają.

Słodkie owoce nie dla wszystkich

Winogrona są zdrowe, ale niektórzy powinni z nich zrezygnować Canva Pro INTERIA.PL

Choć winogrona są bogate w wiele korzystnych dla nas witamin i substancji odżywczych, niektórzy powinni z nich zrezygnować. Przede wszystkim diabetycy - choć winogrona mają niski indeks glikemiczny, spożywane w nadmiarze mogą podnieść poziom cukru we krwi.

Osoby cierpiące na Zespół Jelita Drażliwego również nie powinny włączać do diety tego owocu ze względu na wysokie ryzyko wywołania nieprzyjemnych wzdęć, gazów i bólu brzucha.

Ponadto z winogron powinny zrezygnować osoby z kamicą nerkową (winogrona zawierają kwas szczawianowy) i przyjmujące leki przeciwzakrzepowe.

Badanie:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.5c05738

MOŻNA ZDROWIEJ. O ŚNIE. Somnolog: Latami można nie wiedzieć, że we śnie rozwija się choroba INTERIA.PL