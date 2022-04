Sok z brzozy: Co to takiego?

Sok z brzozy znany jest pod różnymi nazwami. Często określa się go także oskołą, bzowiną lub wodą brzozową. Jest to płyn pozyskiwany z wnętrza drzewa - brzozy. Charakteryzuje się wyjątkowo przyjemnym, bardzo delikatnym smakiem. Właściwie nie ma zapachu, a jego konsystencja jest lekko lepka. Sok z brzozy z roku na rok zdobywa coraz to większą popularność. Nic dziwnego - jest źródłem wielu witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Działa niczym witaminowa kroplówka - wzmacnia i dodaje energii.

Sok z brzozy: Właściwości

Sok z brzozy jest prawdziwą bombą witaminową. Działa zbawiennie na organizm. Zawiera bowiem cenne witaminy i minerały. Jest źródłem niezbędnych dla zdrowia substancji odżywczych, między innymi potasu, magnezu, miedzi, żelaza, fosforu, wapniu, cynku, A także witamin z grupy B i witaminy C.

Jak sok z brzozy działa na organizm? Regularne spożywanie go przede wszystkim wzmacnia odporność. W konsekwencji wiele osób sięga po niego w okresach przejściowych - gdy ryzyko zachorowania na przeziębienie lub grypę jest szczególnie wysokie.

Sok z brzozy także:

jest sprzymierzeńcem w walce z bólami reumatycznymi,

przeciwdziała anemii,

wspiera pracę układu krwionośnego,

działa moczopędne,

łagodzi dolegliwości układu pokarmowego.

Sok z brzozy: Jak pozyskać go samemu?

Sok z brzozy jest ogólnodostępny - bez większego problemu znajdziemy go w aptekach czy też sklepach ze zdrową żywnością. Coraz więcej sieci spożywczych wprowadza ten dobroczynny napój do swojej oferty.

Zdecydowanie najzdrowszym sokiem z brzozy jest jednak ten, który uda nam się pozyskać samemu z rosnących w naszym ogrodzie drzew. Proces nie jest skomplikowany. Wystarczy, że w pniu brzozy wywiercimy niewielki otwór - głęboki na mniej więcej trzy centymetry (optymalna głębokość zależy od grubości pnia).

Następnie, do otworu powinniśmy włożyć rurkę. Jej drugi koniec musimy umieścić w przygotowanym wcześniej naczyniu. Sok z brzozy szybko powinien zacząć gromadzić się w przygotowanym zbiorniku. Na ogół po dobie znajduje się w nim już ponad litr zdrowotnego napoju - taki zapas starczy nam na długo.

Jak często pić sok z brzozy, by zobaczyć efekty?

Aby szybko zobaczyć efekty, sok z brzozy powinniśmy pić regularnie. Chociaż niektórzy zwykli podgrzewać napój przed konsumpcją, zdecydowanie najwięcej dobrego przyniesie nam spożywanie soku z brzozy na zimno. Warto zaznaczyć, że kuracja powinna trwać przez około 2 do 3 tygodni. W tym czasie zaleca się pić sok trzy razy dziennie. Jedna dawka to około 25-50 ml.

Mimo że sok jest zdrowy, nie każdy powinien stosować brzozową kurację. Uważać powinny przede wszystkim osoby uczulone na pyłek brzozy. Alergia jest przeciwwskazaniem, którego nie warto pomijać!



Przeciwwskazaniami do spożywania soku z brzozy są również:

niewydolność układu moczowego, niedrożność dróg moczowych,

obrzęki powiązane ze schorzeniami serca i nerek.

