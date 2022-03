Sok z brzozy to niezwykle popularny napój naturalnego pochodzenia, którego regularne picie ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Stosowany od dawna w medycynie naturalnej, zachwalany jest przez wielu ekspertów - od lekarzy po leśników. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze i nie wszędzie jego zbieranie jest zgodne z prawem.

Kiedy zbiera się sok z brzozy?

Oskoła, bzowina lub Succus Betulae, bo tak też nazywany jest sok z brzozy, to płyn wydzielany z pni, pąków i liści drzew z rodziny Betulaceae. Znany od setek lat w kulturze słowiańskiej jako napój chłodzący o właściwościach leczniczych. Najlepszą porą do jego zebrania jest wczesna wiosna, choć niektórzy, w zależności od warunków pogodowych, zaczynają jego zbiór już późną zimą.

Najlepiej sok z brzozy zbierać od połowy marca (choć w niektórych częściach Polski pojawia się nieco później) mniej więcej do połowy kwietnia.

Jak zrobić sok z brzozy?

Zdecydowanie najprostszą metodą zdobycia bzowiny jest zakupienie jej w sklepie lub aptece. W takim wypadku oszczędzamy sobie całego wysiłku związanego ze zbieraniem płynu. Mamy też pewność, że produkt, który dostaniemy, jest bezpieczny do spożycia i wytrzyma dłużej niż ten zebrany własnymi rękami.

Rzecz jasna, wiele osób wybiera drugą możliwość, czyli właśnie własnoręczne pozyskanie oskoły. W wypadku w sukurs przychodzą nam... leśnicy. Lasy Państwowe zamieściły na swoim fejsbukowym profilu krótką instrukcję dotyczącą tego, jak należy zbierać sok z brzozy.

"Najlepiej wykonać w zdrowej i dorosłej brzozie, prostopadle do pnia, otwór wiertłem do drewna na głębokość 3-4 cm" - piszą leśnicy. "Do otworu wkładamy rurkę lub wężyk, którego drugi koniec umieszczamy w dowolnym naczyniu... i czekamy. Po wszystkim należy otwór zatkać drewnianym kołkiem i zabezpieczyć maścią ogrodniczą, by nie osłabić zdrowotności drzewa".

Czy zbieranie soku z brzozy jest legalne?

Publikując porady związane z pozyskanie bzowiny, Lasy Państwowe przypominają, że upuszczanie soku z brzóz jest dozwolone w lasach prywatnych, za zgodą właściciela. W przypadku lasów należących do państwa powinniśmy zapytać o zgodę odpowiedni organ opiekujący się terenem zielonym.

"Bez względu na to, czy będzie to las państwowy, czy prywatny, poproście o zgodę właściciela lub zarządcy" - czytamy. "Miejscowi leśnicy mogą wskazać konkretne drzewa w lesie, z których możecie się napić"

W innym przypadku - jeżeli naruszymy drzewa w lesie prywatnym bez zgody właściciela lub zabierzemy się za brzozy w lesie państwowym bez wiedzy leśników, grozi nam mandat w wysokości 250 złotych. Można też być pewnym, że sprzęt do ściągania płynu zostanie natychmiast usunięty.

Zdjęcie Przed uzyskanie soku z brzozy nacięcia musimy uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy lasu / 123RF/PICSEL

Sok z brzozy - na co jest dobry?

Jakie właściwości zdrowotne ma sok z brzozy? Łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, jakich właściwości zdrowotnych nie ma. Oskoła jest bowiem bardzo bogata w witaminy (szczególnie witaminę B i C), a także dobroczynne składniki takie jak magnez, potas czy wapń.

Sok z brzozy - właściwości:

wspomaga odchudzanie

wzmacnia naszą odporność

poprawia funkcjonowanie żołądka, wątroby i nerek

ma działanie oczyszczające, usuwając toksyny z organizmu

poprawia pracę serca oraz nawadnia nasze ciało

Oprócz picia soku z brzozy, niektórzy zalecają także stosowanie okładów. W ten sposób przyspieszymy proces gojenia się ran na skórze.

Jak przechowywać sok z brzozy?

Należy pamiętać, że świeżo pozyskana oskoła ma bardzo krótki czas przydatności do spożycia. Szybko się psuje, mętniejąc i wydzielając przykrą woń. Najlepiej pić sok z brzozy zaraz po zebraniu. Jeżeli mamy go sporo, nadmiar trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 3 dni.

Sposobem na poprawienie trwałości płynu jest dodanie miodu lub kwasku cytrynowego. Zmieni to jego smak, ale pozwoli zachować świeżość soku na dłużej, nawet do 10 dni po zebraniu (choć nie zaleca się czekać aż tak długo).

