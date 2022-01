Seler jest warzywem niskokalorycznym. Obfituje w składniki odżywcze, witaminy i minerały. Dlatego chętnie sięgają po niego osoby, które przechodzą na dietę odchudzającą. Jednak spożywany regularnie seler może przynieść dużo więcej korzyści niż pomoc w redukcji wagi.

Warzywo zawiera kilkanaście przeciwutleniaczy i dziesiątki substancji o silnym potencjale przeciwzapalnym, które chronią przed uszkodzeniami komórek. Obecny w diecie seler i pozyskany z niego świeży sok to dobra metoda na hamowanie przedwczesnego starzenia komórek i profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

Skąd popularność soku z selera naciowego?

Sok z selera naciowego zyskał ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych za sprawą książki: "Celery Juice: The most powerful medicine of out time. Healing millions worldwide". Jej autor, Anthony William, zaleca wypijanie pół litra soku z selera naciowego na czczo.



Najlepiej pół godziny przed śniadaniem, co ma wpłynąć na poprawę przemiany materii, łagodzić dolegliwości trawienne wynikające z dysfunkcji jelit, wątroby i dróg żółciowych, poprawić kondycję skóry, włosów, serca i całego układu sercowo-naczyniowego. Regularne spożywanie soku ma, według niego, nieoceniony wpływ na zdrowie i urodę, co doceniły gwiazdy Hollywood.

Wielu specjalistów podchodzi sceptycznie do publikacji Williama, podkreślając, że nie jest poparta wiarygodnymi badaniami naukowymi. Nie negują jednak licznych zalet zdrowotnych soku z selera naciowego. Jakie wymieniają najczęściej?

Sok z selera naciowego: 10 korzyści dla zdrowia

Sok z selera naciowego:

- zwiększa przyswajalność składników odżywczych;

- z uwagi na bogactwo flawonoidów (bioaktywnych związków), ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające;

- sprzyja usuwaniu toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii;

- przyspiesza metabolizm, pomaga uporać się z zaparciami i sprzyja lepszej sylwetce;

- dzięki zawartości flawonoidów, witaminy C, cynku i żelaza jest doskonałym wsparciem dla systemu immunologicznego, dlatego warto pić go w sezonie infekcyjnym, gdy organizm jest narażony na stały atak drobnoustrojów chorobotwórczych;

- nawadnia i gasi pragnienie, jest więc dobrym wyborem również w cieplejszych miesiącach roku;

- działa moczopędnie i pomaga obniżyć ciśnienie krwi;

- dzięki bogactwu witamin z grupy B i magnezu ma korzystny wpływ na pracę systemu nerwowego, pomaga radzić sobie ze stresem i nadpobudliwością nerwową;

- za sprawą cynku i witamin z grupy B poprawia kondycję skóry;

- działa jak afrodyzjak - zawarta w selerze naciowym arginina rozszerza naczynia krwionośne i ukrwienie narządów płciowych.

Jak przygotować sok z selera naciowego?

Czysty sok z selera naciowego, z uwagi na wyczuwalne nuty goryczy, jest dla wielu osób niesmaczny. Dlatego warto połączyć go z jabłkiem lub cytryną.

Przyrządzenie soku jest proste. Trzeba jednak zadbać, by rośliny były świeże. Są wówczas najbardziej soczyste. Proporcje warzyw i owoców są uzależnione od indywidualnych preferencji smakowych, jeśli robisz sok po raz pierwszy - przygotuj małą ilość, posmakuj i ewentualnie koryguj skład.

Do trzech łodyg selera dodaj jedno małe jabłko lub sok z połówki cytryny. Do przygotowania soku najlepiej użyć wyciskarki wolnoobrotowej. Jeśli jej nie masz, wykorzystaj sokowirówkę. Pij sok bezpośrednio po przygotowaniu, ma wówczas najwięcej składników odżywczych.

3 powody, by dodać do soku z selera naciowego kropelkę tłuszczu

Tuż przed wypiciem warto dodać do soku kilka kropli oliwy z oliwek lub innego tłoczonego na zimno tłuszczu. Po co? Są ku temu aż trzy powody.

Po pierwsze, tłuszcz jest doskonałym nośnikiem smaku. Po drugie, tłuszczowy dodatek sprawi, że sok będzie się wolniej wchłaniał, więc nie dojdzie do szybkiego wyrzutu glukozy we krwi. To szczególnie ważne dla diabetyków i osób z insulinoopornością. Po trzecie, tłuszcz umożliwia przyswajanie prowitaminy A oraz witamin E i K. Bez tłuszczowego dodatku jest to bardzo utrudnione.

Sok z selera naciowego: Przeciwwskazania

Osoby, które przyjmują leki diuretyczne i mające kłopoty z nerkami (w tym skłonność do kamicy nerkowej), powinny skonsultować z lekarzem zamiar spożywania soku z selera. Wynika to z jego właściwości moczopędnych i wysokiej zawartości szczawianów.

