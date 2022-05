Zbliża się pora na sandały oraz bose chodzenie po plaży. Każdy marzy o tym, żeby jego stopy prezentowały się rewelacyjnie i nie odstraszały. Jeśli nie zadbamy odpowiednio o pielęgnację pięt, możemy mieć z tym problem. Im wcześniej zaczniemy stosować kąpiele na pękające pięty, tym lepiej będą prezentowały się nasze stopy na wakacjach.

Kąpiele na pękające pięty - sól morska

Kąpiel na pękające pięty z soli morskiej nie tylko przyniesie ulgę oraz zregeneruje uszkodzenia, ale także pomoże zdezynfekować stopy, dzięki czemu pozbędziemy się z nich zarodników grzybów oraz bakterii. Na tak umytych stopach można od razu stosować zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne bez obaw o higienę. Do takiej kąpieli najlepiej wybrać sól z Morza Martwego, ponieważ ma ona działanie lecznicze w przypadku łuszczycy i egzemy, a także jest bezpieczna dla alergików. Ponadto sól z Morza Martwego ukoi ból oraz swędzenie na nogach zadrapanych, pokąsanych przez owady, a nawet podrażnionej przez czynniki chorobowe.

Kąpiele na pękające pięty - sól kuchenna

Jeśli nie mamy dostępu do soli morskiej, można skorzystać z tańszego i łatwo dostępnego zamiennika, czyli soli kuchennej. Kąpiele na pękające pięty wykonane przy użyciu soli kuchennej mogą przynieść wiele korzyści nie tylko stopom, ale także całemu ciału. Dzięki takiej kąpieli złagodzimy ból na podrażnieniach, zdezynfekujemy nawet najtrudniej dostępne miejsca jak obszar pod paznokciami, dzięki czemu wyeliminujemy możliwość przeniesienia się zarodników grzybów na inne części ciała. Oprócz tego sól zadziała niczym peeling, zatem:

usunie zrogowaciały, stary naskórek

wesprze pracę naczyń i układu limfatycznego

Kąpiele na pękające pięty - sól i zioła

Zdjęcie Zaniedbane suche pięty mogą prowadzić do uszkodzeń skóry właściwej / 123RF/PICSEL

Sama sól daje wiele korzyści, ale jeszcze więcej przyniesie nam kąpiel na pękające pięty z domieszką ziół. Po takim zabiegu będziesz czuć się znacznie lżej, a opuchlizna po całym dniu w butach zniknie w mgnieniu oka. Do wykonania takiej kąpieli potrzebujesz:

nasion kozieradki

siemienia lnianego

żywokostu

ziela krwawnika

Każdy składnik odmierz dwoma równymi łyżkami i wsyp do miski. Na koniec dodaj świeże liście mięty i zalej wszystko wrzątkiem. Odstaw na chwilę, następnie włóż nogi do jeszcze ciepłej wody i mocz przez blisko 20 minut. Po osuszeniu stóp usuń (najlepiej pumeksem) zrogowaciały naskórek.

Kąpiele na pękające pięty - mleko i soda

Do tej kąpieli na pękające pięty potrzebujesz dosłownie tylko mleka i sody. Mleko należy podgrzać i przelać do miski, w której będziesz moczyć stopy. Jeśli mleko nie parzy możesz wsadzić do niego nogi. Odczekaj 5 - 10 minut, wyjmij stopy i bez osuszania zacznij wcierać w nie sodę. Po natarciu pięt sodą ponownie zanurz je w mleku na 5 minut. Na koniec stopy należy wypłukać w wodzie i wytrzeć do sucha.