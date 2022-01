Oglądanie filmów lub seriali to dla wielu z nas preferowany rodzaj spędzania wolnego czasu. Wylegiwanie się na sofie przez kilka godzin, choć niewątpliwie relaksujące, może jednak poważnie zaszkodzić zdrowiu. Taki wniosek płynie z nowego badania, którego rezultaty ukazały się właśnie na łamach czasopisma naukowego "European Journal of Preventive Cardiology".

Zbyt częste oglądanie telewizji może odbić się na naszym zdrowiu! Tak wynika z badań

Zespół uczonych z Uniwersytetu Bristolskiego przeanalizował wyniki trzech przeprowadzonych dotychczas badań, w których łącznie udział wzięło ponad 131 tys. uczestników. Mieli oni za zadanie wypełnić kwestionariusz, w którym zostali zapytani m.in. o ilość czasu spędzanego dziennie na oglądaniu telewizji. Następnie zostali podzieleni na dwie grupy. Do pierwszej trafili ci, którzy spędzali przed telewizorem co najmniej cztery godziny każdego dnia, w drugiej zaś znaleźli się widzowie siedzący przed ekranem maksymalnie 2,5 godziny dziennie.

Okazało się, że uczestnicy z pierwszej grupy byli obarczeni znacznie wyższym ryzykiem choroby zakrzepowo-zatorowej, charakteryzującej się występowaniem zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej. Do głównych objawów schorzenia należą obrzęk i ból kończyny unaczynionej zajętą przez zakrzepicę żyłą, a także ból w klatce piersiowej, krwioplucie i duszność.

U osób, które spędzały przed telewizorem przynajmniej cztery godziny dziennie, odnotowano o 35 proc. wyższe ryzyko powstania potencjalnie śmiertelnych zakrzepów.

Na prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby wpływ ma kilka czynników, takich jak masa ciała, poziom aktywności fizycznej czy wiek. Po uwzględnieniu tych czynników odkryliśmy, iż bez względu na BMI, metrykę oraz częstotliwość uprawiania sportu, długotrwałe oglądanie telewizji znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów komentuje dr Setor Kunutsor, główny autor metaanalizy.

Jak zapobiec chorobom układu krążenia? To może pomóc

Uczony ma dla amatorów spędzania wolnego czasu przed telewizorem dwie cenne rady. Po pierwsze, należy robić regularne przerwy na odrobinę ruchu. "Jeśli planujesz kilkugodzinny seans przed telewizorem, musisz robić sobie przerwy. Co 30 minut wstawaj, rozciągaj się lub wykonuj proste ćwiczenia. Długie oglądanie telewizji powinno być przeplatane ruchem, aby utrzymać prawidłowe krążenie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli na co dzień dużo siedzisz, bo na przykład twoja praca wymaga siedzenia przy komputerze, pamiętaj o tym, aby od czasu do czasu wstać i się poruszać" - radzi dr Kunutsor. Dodaje również, że ważne jest unikanie niezdrowych przekąsek, które wielu z nas uznaje za nieodzowną część oglądania filmu czy serialu.

Słone przekąski i słodycze mogą prowadzić do otyłości i nadciśnienia, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów przestrzega uczony.

