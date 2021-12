Zimą wielu z nas zmaga się z obniżonym nastrojem. Wynika to po części z niskich temperatur i zmniejszonej ilości docierającego do nas światła słonecznego, co skutecznie zniechęca do podejmowania aktywności fizycznej czy choćby wychodzenia z domu. Stajemy się przez to ospali, apatyczni i pozbawieni energii. Aby pokonać te dolegliwości, warto zacząć od wprowadzenia prostych zmian w swoim stylu życia.



Jedną z takowych zmian może być modyfikacja diety. To, co ląduje na co dzień na naszym talerzu, ma bowiem ogromny wpływ na wszelkie procesy zachodzące w organizmie. Przywrócić utraconą równowagę pomogą nam pokarmy, po których spożyciu podwyższeniu ulega poziom serotoniny – jednego z najważniejszych neuroprzekaźników w mózgu, wpływającego na stany emocjonalne, koncentrację i pamięć.



Warto więc poszukać produktów zawierających tryptofan, organiczny związek chemiczny będący prekursorem serotoniny. Nie bez przyczyny bywa on nazywany ulubieńcem mózgu.

Reklama

„Tryptofan znajdziemy w wielu produktach spożywczych. Jego korzystny wpływ na samopoczucie jest dobrze udokumentowany. Poprawia nastrój, łagodzi stres, a także ułatwia zasypianie i znacząco polepsza jakość snu” – wyjaśnia w rozmowie z portalem „Well & Good” dr Caroline Leaf, neurolożka i autorka bestsellerowych książek poświęconych tematyce związanej ze zdrowiem psychicznym.





Produkty, które poprawiają nastrój. Na szczycie listy jajka!

Wśród polecanych przez uczoną pokarmów królują jajka.

„Oprócz tego, że są bogate w tryptofan, zawierają również białko i cholinę, czyli witaminę B4. Podczas gdy proteiny dają nam energię do działania, cholina wpływa na zdrowie mózgu i całego układu nerwowego” – zaznacza dr Leaf.

Cholina stymuluje produkcję acetylocholiny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za pamięć i inteligencję. Niskie stężenie choliny może doprowadzić do wystąpienia stanów lękowych, a nawet do rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dobrym źródłem tryptofanu są również sery, tofu oraz produkty na bazie soi.

„Jedno z badań, którego uczestniczkami były kobiety w okresie menopauzy, wykazało, że regularne spożywanie tofu wiąże się ze złagodzeniem objawów depresji, której przyczyną bywa upośledzenie wydzielania serotoniny. Inne badanie, w którym udział wzięły kobiety w różnym wieku, potwierdziły te wnioski” – wskazuje neurolożka.



W diecie na poprawę nastroju nie może również zabraknąć tłustych ryb, takich jak tuńczyk czy łosoś.

„Jedzenie ryb znakomicie wpływa na nasze samopoczucie. Poza tym, że zawierają tryptofan i dobrze przyswajalne białko, stanowią skarbnicę kwasów tłuszczowych omega-3, które biorą udział w regulacji nastroju. Kryją one w sobie także witaminę D, o którą wyjątkowo trudno o tej porze roku, a której niedobór jest silnie skorelowany z pogorszonym samopoczuciem” – tłumaczy dr Leaf.



Uczona radzi, by sięgać także po orzechy i nasiona, które mają fantastyczny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Uwzględnienie ich w diecie poprawia pamięć, zwiększa koncentrację i dodaje energii.

„Szczególnie polecane są orzechy włoskie, które mają najwięcej kwasów omega-3” – wyjaśnia dr Leaf. I dodaje, że aby zadbać zimą o dobre samopoczucie, warto wyeliminować z diety słodycze i fast foody.

„Żywność, która jest wysoko przetworzona i zawiera duże ilości cukru, może niekorzystnie wpłynąć na nasz nastrój oraz zdolność radzenia sobie ze stresem” – przestrzega ekspertka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Grzyby w cieście naleśnikowym Polsat

***

Zobacz również:

Trendy dietetyczne na 2022 rok. Co będziemy jeść?

Zioła, które zapewniają dobry sen

Gluten: Czy naprawdę trzeba go unikać?