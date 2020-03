Sposób na spierzchnięte usta

Wyglądają mało estetycznie, ale przede wszystkim są przyczyną bólu, który może nasilać się podczas spożywania pikantnych i mocno kwaśnych potraw. Problem nasila się zwłaszcza teraz, gdy większość czasu spędzamy w pomieszczeniach.

Zdjęcie Nie wygląda to dobrze, a co gorsza, boli /123RF/PICSEL

Z problemem spierzchniętych warg często muszą się mierzyć najmłodsi, którzy częściej niż dorośli bezwiednie oblizują usta na mrozie lub na wietrze. Teraz wielu z nas zauważa, że usta stają się podrażnione, wysuszone i popękane. Nic dziwnego - przebywanie w suchych pomieszczeniach wysusza wargi, które pozbawione są gruczołów łojowych. Nie pomaga im też monotonna dieta - w ten sposób bowiem objawia się niekiedy niedobór witaminy C czy witamin z grupy B.

Smarowanie bolesnych i popękanych ust pomadką lub popularnymi kremami przeznaczonymi do codziennej pielęgnacji być może przyniesie jakiś efekt, ale zazwyczaj będziemy musieli poczekać na niego kilka dni. Opcja z bezbarwną pomadką ochronną to raczej profilaktyka niż leczenie spierzchniętej skóry.



Jak można sobie pomóc, nie sięgając przy tym po drogie preparaty apteczne? Najprostszym, najłatwiej dostępnym sposobem jest smarowanie zmienionych miejsc niewielką ilością naturalnego miodu, który odżywi, nawilży, złuszczy i ujędrni skórę. Przyniesie tym samym ulgę popękanym ustom, a dzięki właściwościom antybakteryjnym także je odkazi. Należy to robić trzy razy dziennie, pozwalając, by miód pozostał na ustach około 15 minut, a jego ewentualne pozostałości zmyć.

Terapię miodową można stosować u dzieci (o ile nie są uczulone), dla których aplikacja słodkiej masy będzie dużo przyjemniejsza niż konieczność poddawania się smarowaniu tłustymi kremami.

Alternatywą jest wykorzystanie miąższu z aloesu (ważne, aby była to roślina przynajmniej trzyletnia), który można przykładać do popękanych ust. Ważne aby używać samego miąższu, bez skórki, aby zminimalizować ryzyko podrażnień. Z leczenia aloesem powinny zrezygnować kobiety w ciąży.