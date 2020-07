Sposoby na komary, strzyżaki, kleszcze i meszki. Co warto wiedzieć?

Wyjazdy nad wodę, spacery, wypady do lasu dla wielu z nas są przyjemnością, którą niestety mogą zakłócić komary, kleszcze, strzyżaki i inne owady żądne naszej krwi. Jak się chronić przed krwiopijcami? Czyje ugryzienia są niebezpieczne i co możesz zrobić?

Jak bronić się przed komarami?

Jeżeli zdecydujemy się na wycieczkę w miejsca, w których "królują komary", powinniśmy ubrać się w bluzy bądź koszule z długim rękawem oraz spodnie do kostek. Dzieci powinny mieć czapeczki z daszkiem.

Używajmy sprejów, maści, dezodorantów, kremów, żeli odstraszających komary.

Dorośli mogą przyjmować witaminę B1, bowiem komary nie znoszą jej zapachu.

W oknach, na drzwiach, umieszczajmy siatki przeciw owadom. Na wózki, a także łóżeczka, kojce dziecięce możemy nakładać specjalne moskitiery.

Najlepiej będzie, jeśli miejsce ukąszenia zdezynfekujemy wodą utlenioną, a następnie posmarujemy żelem łagodzącym podrażnienie. W przypadku gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, a bąble są czerwone i twarde, należy zgłosić się z nim do lekarza.

Jak skutecznie chronić się przed kleszczami?

Ugryzienie kleszcza jest bezbolesne, bowiem jego ślina zawiera enzymy znieczulające miejscowo. Kleszcz, po przebiciu skóry ofiary, wpuszcza do jej ciała swoją ślinę. Jest ona o tyle niebezpieczna, iż może zawierać wirusy i bakterie groźne dla człowieka.

Jak skutecznie chronić się przed kleszczami? Przede wszystkim unikajmy miejsc, gdzie występują kleszcze. Na dziecięce wózki nakładajmy siatkę ochronną przeciw owadom.

Gdy wybieramy się na spacer do lasu czy parku, zawsze wkładajmy koszulki z długim rękawem i spodnie za kostki, najlepiej ze ściągaczami, obowiązkowe są skarpetki i wysokie buty, na głowę nakładamy czapki lub kapelusiki.

Stosujmy kremy oraz inne preparaty odstraszające kleszcze, szczególnie na nieosłonięte partie skóry.

Po powrocie ze spaceru od razu dokładnie przeglądajmy skórę - własną i dziecka. Kiedy tylko zauważymy obecność kleszcza, usuwamy go. Jeśli doszło do oderwania głowy lub kleszcz długo tkwił w skórze, a miejsce po nim zrobiło się obrzęknięte, zaczerwienione i gorące, jedźmy do lekarza.

Jak chronić się przed strzyżakami?

Strzyżak jeleni, potocznie nazywany latającym kleszczem, też jest owadem, którego ugryzienia mogą być bardzo nieprzyjemne. Żywi się krwią.

Początkowo ugryzienie bywa niezauważalne, ale po jakimś czasie może pojawić się ból, świąd i reakcja alergiczna. Strzyżak atakuje zwierzęta o ciemnym ubarwieniu sierści, dlatego idąc do lasu lepiej włóż ubranie w jasnych kolorach. Tak jak w przypadku pozostałych owadów, pamiętaj o zakrywaniu ciała i głowy.

Jak się chronić przed meszkami?

Ugryzienia meszek są bardziej odczuwalne niż komarów. I chociaż owady te nie przenoszą chorób, to wydzielają silnie toksyczną ślinę, która może powodować obrzęki, zaczerwienienia i niekiedy jest przyczyną wysokiej gorączki. Są niebezpieczne dla niemowląt, ponieważ maluchy są narażone na chorobę zwaną hararą, (zatrucie organizmu substancjami uwalnianymi ze śliną meszek). Ochrona przeciw meszkom jest podobna do tej przeciw komarom.

Środki odstraszające owady

Komarów, kleszczy i innych gryzących owadów mamy w tym roku prawdziwy wysyp. Dlatego nie zapominajmy o repelentach. Występują w postaci żeli, sprejów, plasterków, kremów. Zanim jednak je kupimy, zapoznajmy się z ich składem.

Oprócz repelentów możemy zaopatrzyć się w:

· elektrofumigator - urządzenie przeznaczone do pomieszczeń,

· spirale, pałeczki - przeznaczone do użytku na zewnątrz,

· lampę owadobójczą - może być stosowana zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz,

· środki w postaci płynu do oprysków lub zamgławiania - do użytku na zewnątrz.

