Konserwanty to dodatki do żywności, które mają na celu przedłużenie trwałości produktu i zapobieganie jego zepsuciu. W Europie oznaczenie konserwantów znajdujących się w żywności jest regulowane przez unijne przepisy i każdy konserwant musi posiadać swój własny kod oznaczający.

Konserwanty oznaczone jako "E" to skrót od słowa "europejskie" i oznaczają, że dany dodatek został zatwierdzony przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do użycia w żywności. Te konserwanty są uważane za bezpieczne w określonych dawkach i są regularnie monitorowane w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Reklama

Niektóre z popularnych konserwantów oznaczonych jako E to m.in.: kwas cytrynowy (E 330), sorbinian potasu (E 202), benzenian disodu (E 211), dehydrooctowy kwas (E 262) i niektóre formy witaminy C (E 300-E 304). Te konserwanty są stosowane w różnych produktach, takich jak dżemy, konserwy, napoje, produkty marynowane, itp.

Jednakże, mimo że konserwanty oznaczone jako E są uważane za bezpieczne, niektóre osoby mogą być uczulone na niektóre z nich, co może powodować objawy alergiczne. Dlatego ważne jest, aby czytać etykiety i unikać produktów, które zawierają konserwanty, na które jesteśmy uczuleni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Szary nalot na czekoladzie. Czy to szkodliwe? Polsat Cafe

Przeczytaj więcej: Dodają do kawy zamiast mleka. Będzie lżejsza, ale niekoniecznie zdrowsza

Oprócz tego część dodatków przygotowywana jest z... ciał owadów. Jedząc popularne produkty, nieświadomie zjadamy nawet tysiące robaków rocznie. Pod jakimi nazwami kryją się takie składniki?

E904 - Szelak to bardzo popularny dodatek w przemyśle spożywczym. Robi się go z czerwców, pluskwiaków żyjących na drzewach. Dzięki niemu słodycze, warzywa czy owoce odbijają światło i błyszczą się, szczególnie przy silnym oświetleniu.

E120 - Koszenila lub kwas karminowy powstaje ze spreparowanych ciał insektów nazywanych czerwcami kaktusowymi. Jest używany do nadawania produktom koloru czerwonego. Znaleźć można go w napojach czy słodyczach.

Przeczytaj więcej: Naukowcy: Powoduje raka mózgu i jajników. Polacy jedzą codziennie

E121 - Odmiana koszenili, również wytwarzana z czerwców kaktusowych lub polskich. Najczęściej dodawany do czerwonych produktów owocowych o smaku truskawkowym, poziomkowym, malinowym. Ma nadawać jedzeniu sugestywną, czerwoną barwę. Częściej stosowany w przemyśle tekstylnym.

Kastoreum - Strój bobrowy, co prawda rzadko jest dodawany do żywności, ale występuje w wielu kosmetykach, w tym kremach do twarzy czy mydłach. Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, dodaje się go do lodów.