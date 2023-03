Spis treści: 01 Niealkoholowe stłuszczenie wątroby: Co to jest?

02 Niealkoholowe stłuszczenie wątroby: Przyczyny

03 Te osoby częściej chorują na niealkoholowe stłuszczenie wątroby

04 Jak rozpoznać niealkoholowe stłuszczenie wątroby?

05 Wyrzeczenia, zmiana stylu życia i farmakologia

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby: Co to jest?

Stłuszczenie wątroby to sygnał od organizmu, że coś mu szkodzi. Gdy zostanie zauważony, należy jak najszybciej się z nim uporać. Choć stłuszczenie wątroby nie jest śmiertelne i można je całkowicie wyleczyć, to bez podjęcia jakichkolwiek działań może prowadzić do zapalenia wątroby, zwłóknienia jej komórek a w ostateczności do marskości. Dlatego nigdy nie należy lekceważyć objawów.

Stłuszczenie wątroby to choroba, w przebiegu której krople tłuszczu zamiast zostać wykorzystane przez organizm, odkładają się w hepatocytach (komórkach wątroby).

W międzynarodowej klasyfikacji chorób próżno szukać “stłuszczenia wątroby", gdyż w systematyce występują dwie oddzielne choroby zawierające ten człon: alkoholowe stłuszczenie wątroby i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Choć objawy są podobne, to przyczyny bardzo różne.



Zdjęcie Alkohol jest przyczyną stłuszczenia wątroby / © Panthermedia

Jak nietrudno się domyślić, w przypadku alkoholowego stłuszczenia wątroby, jest ono wywołane nadmiernym spożyciem trunków. Leczenie polega na odstawieniu alkoholu, co najczęściej pozwala uporać się również z chorobą.

W przypadku niealkoholowego stłuszczenia wątroby sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo powodów, które wywołały chorobę, może być wiele.



Niealkoholowe stłuszczenie wątroby: Przyczyny

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby pojawia się, gdy we krwi wzrasta poziom triglicerydów. Wątroba nie nadąża z przetwarzaniem tłuszczu i zaczyna go magazynować. Do tego typu sytuacji dochodzi najczęściej w jednym z trzech przypadków:

u pacjentów cierpiących na insulinooporność

u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu kwasów tłuszczowych

u pacjentów, u których występuje nadmierna produkcja wolnych rodników, czyli tak zwany stres oksydacyjny.



Te osoby częściej chorują na niealkoholowe stłuszczenie wątroby

Badania wykazały, że nie wszyscy ludzie mają takie same szanse zachorować na niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Okazuje się, że istnieją czynniki ryzyka, które zwiększają ryzyko choroby. Należą do nich:

nadwaga i otyłość,

zespół metaboliczny,

cukrzyca typu 2

choroby wywołujące zapalenia jelit, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna,

częściej na stłuszczenie wątroby chorują mężczyźni

większe ryzyko zachorowania jest wśród osób starszych

zaburzenia gospodarki lipidowej,

nadciśnienie tętnicze,

gwałtowny spadek masy ciała u osób otyłych,

niektóre leki mogą wywołać stłuszczenie wątroby

nadmierne spożywanie słodyczy

nieprawidłowości w rozwoju jelitowej tkanki limfatycznej w młodości,

polimorfizm genu TNF-α.

Jak widać, lista czynników zwiększających ryzyko zachorowania na niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest długa.



Zdjęcie Otyłość jest jedną z przyczyn niealkoholowego stłuszczenia wątroby / 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać niealkoholowe stłuszczenie wątroby?

Jeśli zauważymy u siebie objawy takie jak: zmęczenie i złe samopoczucie, pogorszenie się sprawności fizycznej lub psychicznej, problemy ze snem, ból lub nieprzyjemne uczucie po prawej stronie pod żebrami, nadciśnienie wtórne, to może być znak, że szwankuje wątroba. Ponadto, jeśli badania wykażą powiększenie wątroby lub śledziony, nieprawidłowy profil lipidowy lub podwyższone stężenie glukozy we krwi, a testy wątrobowe nie przebiegną pomyślnie, to znak, że konieczne będzie podjęcie leczenia.



Zdjęcie Surowe warzywa i owoce mogą pomóc przezwyciężyć chorobę / 123RF/PICSEL

Wyrzeczenia, zmiana stylu życia i farmakologia

W leczeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby najważniejsza jest zmiana nawyków żywieniowych, bo to one często są przyczyną choroby. Aby uporać się z tym problemem, dietetycy często zalecają spożywanie dużej ilości surowych warzyw i owoców, bo są bogatym źródłem antyoksydantów. Ważna bywa też zmiana stylu życia — wprowadzenie do niego więcej aktywności fizycznej. Większość środków stosowanych w przypadku stłuszczenia wątroby to suplementy diety, które mają dostarczać antyoksydantów potrzebnych do zwalczania choroby.

Jeśli zauważymy u siebie niepokojące objawy, należy natychmiast udać się do lekarza.



