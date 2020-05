Truskawki – eksplozja smaku w każdym owocu

Truskawki budzą wiele skojarzeń. Dla jednych są symbolem wakacji spędzonych u babci , dla innych synonimem luksusu i dobrego gustu, szczególnie gdy serwujemy je z szampanem. Jedno nie ulega wątpliwości: są pysznym zwiastunem lata i skarbnica wartości odżywczych.

Sałatka owocowa, naleśniki i pierogi z truskawkami, kompot z truskawek, lody ze świeżymi truskawkami, sorbety truskawkowe, zupa truskawkowa z makaronem, biszkopt i kruche ciasto z truskawkami, sałatka ze szparagów i truskawek to chyba najczęstsze z pomysłów na wykorzystanie truskawek w kuchni.



Lubimy też rozkoszować się nimi solo, ewentualnie ozdobione odrobiną śmietany i łyżeczką cukru. Truskawki cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. Nie godząc się, by były obecne w jadłospisie jedynie w trakcie sezonu, zamykamy je w słoikach tworząc pyszne dżemy, konfitury, soki i galaretki truskawkowe.



Niepowtarzalny smak to dopiero pierwszy z licznych truskawkowych atutów. Te delikatne owoce mają ogromną moc odżywczą i szereg korzyści zdrowotnych.



Korzystne dla sylwetki



Wiosna to czas, w którym wielu z nas krytycznie spogląda na swoją sylwetkę. Mniejsza aktywność w zimowych miesiącach roku sprzyja gromadzeniu zbędnych kilogramów, a przecież lato już widać na horyzoncie.



Teraz szczególnie warto szukać produktów cennych odżywczo i niskokaloryczny. Truskawki spełniają oba te warunki.

Zjadane solo, albo pokrojone w plastry i wrzucone do wody, doskonale ugaszą pragnienie. Obecne w nich pektyny (rodzaj błonnika) stymulują ruchy perystaltyczne jelit i procesy metaboliczne. Truskawki mogą więc być doskonałą przekąska pomiędzy posiłkami, jak i składnikiem dań głównych. Jeśli zależy nam na redukcji masy ciała jedzmy truskawki bez wysokokalorycznych dodatków w postaci śmietany czy cukru.



Dla diabetyków



Słodkie, truskawki są owocami, z walorów których korzystać mogą również diabetycy. Po pierwsze maja niski indeks glikemiczny i nie powodują nagłego wyrzutu insuliny, po drugie fruktoza truskawek jest metabolizowana bez udziału insuliny.



Rekomendowane przy anemii



Każda truskawka zawiera bogaty pakiet witamin i minerałów. Znajdziemy wśród nich trzy silne przeciwutleniacze w postaci witamin: A, C i E, a poza tym tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy i witaminę K.



Wśród składników mineralnych wymienić trzeba: wapń, potas, magnez, żelazo, fosfor, cynk i sód.



Ze względu na ich dużą zawartość truskawki są polecane dla osób borykających się z anemią i innymi schorzeniami związanymi z niedoborem składników odżywczych.



Truskawki dla serca



Obok korzystnej dla serca witaminy C w truskawkach znajdziemy także kwas elagowy i liczne flawonoidy. Tym substancjom truskawki zawdzięczają właściwości kardioprotekcyjne.



Obecne w jadłospisie będą sprzyjały normalizacji poziomu cholesterolu, stabilności blaszek miażdżycowych i poprawie funkcji śródbłonka naczyń krwionośnych. Truskawki są zdecydowanie najsmaczniejszą profilaktyką rozwoju miażdżycy i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.



