Ukryte oblicza alkoholizmu

Powszechnie uważa się, że osobę nadużywającą alkoholu widać, słychać i czuć. A naprawdę – to nałóg, który czasem bardzo trudno rozpoznać. Zwłaszcza u siebie.

Zdjęcie Alkoholizm nie zawsze rzuca się w oczy /123RF/PICSEL

Lubisz codzienną chwilę wytchnienia, gdy uporawszy się ze wszystkimi obowiązkami, możesz podelektować się lampką wina lub odrobiną nalewki? Dla przyjemności dodajesz czasem do kawy kieliszek koniaku? Zdarza ci się wziąć łyczek dla kurażu przed ważnym spotkaniem? Twoje ulubione czekoladki to te z likierem lub rumem? Uważaj, to może świadczyć o uzależnieniu.



Reklama

Wbrew pozorom, nie trzeba się upijać i do cna rujnować sobie życie, by być alkoholikiem. Istnieje wiele ryzykownych schematów picia, które z psychologicznego punktu widzenia można zdiagnozować jako problem alkoholowy.



Oprócz codziennego popijania... piwka czy winka dla relaksu, należy do nich alkoholizm weekendowy. Rozpoznaje się go, gdy w piątek lub sobotę ktoś nie może obyć się bez choćby niewielkiej ilości alkoholu. Jest też alkoholizm wakacyjny - człowiek zaczyna popijać w pierwszym dniu urlopu, a kończy w ostatnim, zaś spożywanie alkoholu jakby "skleja" się z czasem odpoczynku.



Dla niektórych alkohol to praktyczny sposób na rozładowanie napięcia w różnych sytuacjach - osoby te noszą w torebce lub kieszeni małą buteleczkę albo piersiówkę, po którą w razie potrzeby mogą łatwo sięgnąć. Bywa i tak, że ktoś pije ze względu na partnera - by ten nie szukał kompanów do kieliszka na zewnątrz, miał poczucie, że ktoś jest z nim solidarny albo zobaczył, że można pić mniej, w "cywilizowany" sposób.



Picie alkoholu staje się problemem, gdy zaczyna czemuś służyć - zrelaksowaniu, zaśnięciu, zwiększeniu pewności siebie, zmniejszeniu poczucia osamotnienia, zyskaniu kontroli nad partnerem.