Ulga dla jelit

Ludzki organizm może w naturalny sposób skutecznie pozbywać się zbędnych substancji zawartych w pożywieniu, ale aby ten proces przebiegał prawidłowo, warto go wspomóc.

Zdjęcie Nie przekraczajmy dawki jednej łyżki stołowej siemienia lnianego dziennie /123RF/PICSEL

Do tego celu niezbędne jest włączenie do diety błonnika, dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu i umiarkowana aktywność fizyczna. Dzięki temu oczyścimy jelita z zalegających tam niestrawionych resztek pokarmowych, będących przyczyną zaparć, chorób jelit i powstawania kamieni kałowych. W takich warunkach łatwo o choroby całego ustroju, bowiem toksyny ze skumulowanych resztek przenikają do krwiobiegu i wywołują stany zapalne.

Kiedy tylko zauważasz u siebie takie objawy jak senność, wzdęcia, bóle brzucha, zmęczenie i obniżony nastrój, zacznij działać. Prostym i efektywnym sposobem na oczyszczenie jelit jest kuracja z wykorzystaniem siemienia lnianego.

Jeśli dobrze tolerujemy nabiał, możemy zaczynać dzień od naturalnego kefiru z dodatkiem łyżki zmielonych ziaren siemienia lnianego. Polecamy też ugotować jedną łyżkę siemienia w niewielkiej ilości wody (odpowiadającej jednej szklance). Taki napój najlepiej pić na czczo, po uprzednim przecedzeniu.