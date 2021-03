Ulubiony napój Japończyków. Dzięki niemu żyją tak długo

1 / 4

Najpopularniejsza jest chyba czarna, ale coraz chętniej sięgamy także po zieloną, czerwoną czy białą. Trudno wyobrazić sobie życie bez herbaty, którą pijemy od kilku tysięcy lat. Przez tak długi czas sztukę jej parzenia powinniśmy opanować do perfekcji, jednak to tylko teoria. Wciąż popełniamy błędy, co wpływa bezpośrednio na smak naparu. Nikt nie twierdzi, że konieczny jest od razu skomplikowany chiński rytuał, ale nawet na co dzień warto zastosować się do kilku podstawowych zasad. Zwłaszcza, jeśli lubisz ten napój i chcesz poznać jego prawdziwą moc oraz aromat. Wrzucenie torebki do kubka i zalanie wrzątkiem należy uznać jedynie za półśrodek. O czym powinien pamiętać każdy fan herbaty?