Upiększająca przyprawa

Nie tylko ładnie pachnie i uatrakcyjnia smak potraw. Kurkuma, przyprawa, której przypisuje się niezwykłe właściwości, przede wszystkim w profilaktyce nowotworów, ma jeszcze jedną, mało znaną zaletę.

Zdjęcie Kurkuma ma zdecydowanie więcej walorów niż tylko te smakowe /123RF/PICSEL

Okazuje się skutecznym sojusznikiem w walce z uporczywymi wypryskami. Jak wykorzystać jej antytrądzikowe działanie?

Reklama

Wystarczy dosypywać łyżeczkę tej przyprawy do codziennie spożywanych potraw, np. do zup, tuż przed podaniem. Nie należy przesadzać z ilością (jak we wszystkim, ważny jest umiar), ale zacząć od niewielkich dawek i stopniowo je zwiększać, w miarę przyzwyczajania się do charakterystycznego smaku kurkumy. Można też posypywać kurkumą kanapki, chociażby zamiast soli, co tylko wyjdzie nam na zdrowie lub dodawać ją do sałatek i surówek.

Na efekty nie trzeba będzie długo czekać - wygląd cery znacząco się poprawi, a zmiany szybciej zostaną wysuszone.