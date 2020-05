Uzależnienie od cukru

Przez stulecia ludzie obywali się bez czystego cukru, teraz nie wyobrażamy sobie jednego dnia bez słodyczy. Ale warto porzucić ten nałóg. Korzyści jest tyle, że najwyższa pora poznać i zrealizować plan ograniczenia cukru w diecie.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że cukier szkodzi. W jaki sposób? Jego nadmiar grozi stłuszczeniem wątroby, rozwojem nadciśnienia (fruktoza zwiększa stężenie kwasu moczowego, co podnosi ciśnienie krwi), wzrostem poziomu trójglicerydów, chorobami nerek. Jedzenie cukru w nadmiarze grozi otyłością.



Jak wynika z badań australijskich naukowców, słodkie posiłki uszkadzają te miejsca w mózgu, które są odpowiedzialne za wywoływanie uczucia sytości. Im słodsze potrawy się jada, tym trudniej się uwolnić od uczucia głodu.



Uzależnia jak kokaina

Udowodnił to eksperyment prof. Barta Hoebela z USA. Przez dwa tygodnie oferował on 43 szczurom uzależnionym od kokainy wybór między narkotykiem a mocno słodzoną wodą. 93 proc. z nich wybierało cukier. Pozbawione go stawały się rozdrażnione i agresywne.

Ile cukru można zjeść?

Od 2004 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by nie więcej niż 10 proc. kalorii w po-żywieniu pochodziło z cukru dodawanego do żywności. Jeśli dzienne dostarczamy organizmowi 2 tys. kcal, oznacza to, że powinniśmy zjadać nie więcej niż 3 i 1/2 łyżeczki cukru. Tymczasem w 1 szklance napojów słodzonych jest go 9 łyżeczek. W puszce gotowej zupy pomidorowej - 5, w puszce tzw. energetyka - 7, w 1 szklance soku pomarańczowego - 6. Jest nawet w kiełbasie, bo sprawia, że lepiej ona smakuje.



Cukier niejedno ma imię

Jak znaleźć cukier w kupowanych produktach? Na etykietach występuje pod wieloma nazwami: cukier inwertowany, słód jęczmienny, koncentrat soku owocowego, syrop kukurydziany, syrop z chleba świętojańskiego, kryształy soku trzcinowego, miód, syrop klonowy, cukier demerara, turbinado, panocha, gula djawa oraz glukoza, galaktoza, fruktoza, maltoza, laktoza, dekstroza, lewuloza, sacharoza. Np. 15 g cukru w krakersach może być oznaczone jako syrop słodowy (5 g), cukier inwertowany (5 g) i glukoza (5 g).