Wielkanocne potrawy i słodkości niekoniecznie są nieodpowiednie dla osób cierpiących na cukrzycę. Zasady dotyczące diety w dużej mierze są uzależnione od typu cukrzycy, wieku, trybu życia, a także wagi.

Dieta cukrzyków powinna być przede wszystkim odpowiednio zbilansowana. Chodzi tu głównie o zrównoważenie białek, tłuszczów i węglowodanów. Wszystko po to, by proporcje między insuliną a glukagonem, który reguluje stężenie glukozy we krwi, były ustabilizowane.

Wielkanoc z cukrzycą

Wbrew pozorom na wielkanocnym śniadaniu osoby z cukrzycą również znajdą coś dla siebie. Przede wszystkim należy docenić właściwości jajek, które są bogate w egzogenne aminokwasy. Poza tym są bogate w witaminy A, E, B1, B2, B12, a także fosfor, sód, wapń, magnez, cynk, żelazo oraz cholinę.

Wielkanocne potrawy w dużej mierze zawierają w sobie majonez. Osoby chore na cukrzycę najlepiej, by spożywały majonez zrobiony samodzielnie w domu. W ten sposób można uniknąć zbędnych składników takich jak chociażby syrop glukozowo-fruktozowy. Ponadto w domowym majonezie cukier można zastąpić ksylitolem lub w ogóle pominąć, by był jeszcze lepszy dla diabetyków.

Poza tym zaleca się spożywanie żurku z majerankiem i chrzanem. Ten pierwszy sprzyja trawieniu tłuszczów, a chrzan sprawia, że poziom cukru staje się stabilny na resztę dnia. Poza tym powinna zniknąć ochota na słodkie.

Diabetycy powinni jednak unikać słodkich wypieków. Zaleca się jednak mazurki i ciasta z makiem. Ważne jednak, by podczas przygotowywania cukier zastąpić ksylitolem, a mąkę pszenną wymienić np. na mąkę pełnoziarnistą.

Jeśli natomiast chodzi o alkohol, to jedna lub dwie lampki wina jest dopuszczalna dla osób z cukrzycą. Podobnie jest w przypadku 50-100 g wódki. Warto jednak pamiętać, że alkohol zawiera sporo kalorii, dlatego też szczególnie powinny na niego uważać osoby z cukrzycą typu 2, które mają trudności z utrzymaniem wagi.

