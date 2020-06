Włącz do diety i pielęgnacji olej musztardowy

Słynący z intensywnego aromatu i ostrego smaku olej wytwarzany z nasion gorczycy to jeden z podstawowych składników kuchni indyjskiej. W Polsce wciąż jest mało znany – a szkoda. Nie tylko bowiem uatrakcyjnia potrawy, ale i gwarantuje szereg korzyści zdrowotnych.

Zdjęcie Olej musztardowy ma wiele prozdrowotnych właściwości /123RF/PICSEL

Olej musztardowy należy do najbardziej charakterystycznych składników wykorzystywanych w kuchni indyjskiej. Używa się go chętnie m.in. w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie, głównie do smażenia i pieczenia warzyw. To dzięki niemu potrawy zyskują wyrazisty, ostry smak i intensywny aromat.

W Polsce olej wytwarzany z nasion gorczycy nie cieszy się dużą popularnością. Znacznie częściej sięgamy po zachwalaną przez dietetyków oliwę z oliwek lub swojski olej rzepakowy. Warto jednak otworzyć się na nowe smaki i wypróbować olej musztardowy. Nie tylko bowiem wzbogaci smak posiłków, ale i dostarczy nam wielu zdrowotnych korzyści.

Jedną z licznych zalet tego składnika indyjskiej kuchni jest niwelowanie bólu. Zawiera on bowiem izotiocyjanian allilu, organiczny związek chemiczny, który, jak w 2016 roku dowiedli niemieccy naukowcy, działa na receptory bólu w organizmie. Jest on również bogaty w kwas alfa-linolenowy, który redukuje stan zapalny oraz zmniejsza dokuczliwe dolegliwości towarzyszące chorobom płuc i reumatoidalnemu zapaleniu stawów.

Liczne badania wskazują również na antynowotworowe działanie oleju musztardowego - analiza naukowa, której rezultaty opublikowano na łamach "The Journal of Urology" sugeruje, że może hamować on rozwój raka pęcherza moczowego oraz raka okrężnicy.

Olej musztardowy jest też skarbnicą jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które obecne są w słynących z prozdrowotnych właściwości produktach, takich jak orzechy i nasiona.