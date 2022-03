Ile powinniśmy spać?

Sen jest bardzo ważny, dlatego też należy zwracać uwagę na to, ile czasu na niego poświęcamy. To od niego zależą m.in. liczne procesy fizjologiczne wpływające na równowagę metaboliczną. Ma on również wpływ na odporność, regenerację komórek i pracę układu nerwowego.

Brak snu jest powszechnym problemem i często podkreśla się, do czego przyczynia się ten niedobór. Wbrew pozorom za długi sen również nie jest dobrym rozwiązaniem. Kładzenie się późno spać i wstawanie o równie późnych godzinach niesie dla zdrowia niekorzystne konsekwencje.

To, ile powinniśmy spać, jest w głównej mierze uzależnione od naszego wieku, stanu zdrowia oraz aktywności fizycznej. Na przykład osoby starsze śpią znacznie krócej niż noworodki. Szacuje się, że organizm potrzebuje mniej więcej 7-8 godzin, by się zregenerować.

Zdjęcie Brak ruchu i zbyt długie przebywanie w pozycji leżącej może prowadzić do pojawienia się pewnych schorzeń / 123RF/PICSEL

Czym grozi zbyt długi sen?

Dosypianie kilku godzin na zapas lub odsypianie nocy kolejnego dnia nie jest korzystne dla naszego zdrowia. Spanie więcej niż 10 godzin może spowodować silny ból głowy, dezorientację, rozdrażnienie oraz osłabienie. Poza tym warto mieć na uwadze, że przeznaczanie zbyt dużej ilości czasu na sen wiąże się z tym, że zaczyna go brakować m.in. na aktywność fizyczną.

Brak ruchu i zbyt długie przebywanie w pozycji leżącej może prowadzić do pojawienia się pewnych schorzeń. Przede wszystkim sprzyja pojawieniu się nadwagi oraz cukrzycy. Poza tym zbyt długi sen może prowadzić do bóli kręgosłupa, problemów z koncentracją oraz chorób serca.

Co może powodować nadmierną senność?

Zbyt długi sen dość często jest spowodowany kładzeniem się do łóżka o późnej porze, co skutkuje spaniem nawet do południa. Istnieją jednak choroby, które powodują nadmierną senność.

Jedną z nich jest nieuleczalna choroba zwana narkolepsją. Jest to zaburzenie snu, które powoduje, że osoba borykająca się z nim nie jest w stanie kontrolować senności w ciągu dnia i może zasnąć niemal w każdym miejscu, nawet w trakcie wykonywania codziennych czynności. Ponadto należy mieć na uwadze, że nadmierna senność może być objawem niedoczynności tarczycy, cukrzycy, depresji oraz anemii.

***

