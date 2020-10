Wsparcie dla wątroby

Aby wspomóc pracę wątroby, a przy okazji też procesy trawienne, warto przygotować napój oczyszczający z wykorzystaniem składników, które w tym okresie znajdują się w prawie każdym domu.

Zdjęcie Dobrze smakuje, więc można go pić bez obaw /123RF/PICSEL

Wsparciem dla wątroby będzie smakowity i wartościowy napój na bazie mleka (można wykorzystać mleko roślinne) z dodatkiem miodu, kurkumy, miodu, imbiru oraz świątecznych przypraw: goździków, gwiazdki anyżu, cynamonu oraz kardamonu (opcjonalnie).

W niewielkim rondelku na małym gotujemy mleko, dorzucamy przyprawy (dwa-trzy goździki, jedną gwiazdkę, odrobinę startego imbiru, kurkumę, cynamon i kardamon) i powoli doprowadzamy je go zagotowania, często mieszając, by nie dopuścić do pojawienia się nieapetycznych kożuchów. Odstawiamy napój i pozwalamy mu lekko przestygnąć, wtedy uzupełniamy całość miodem, przecedzamy przez sito (by pływające dodatki nie przeszkadzały w piciu), spożywamy ciepły.