Wyniszczają i wątrobę, i nerki. Nigdy nie jedz takich orzechów!

Nawet w trakcie krótkiego blanszowania czy smażenia takich orzechów dochodzi do znaczącego zniszczenia tzw. polifenoli, a to przekłada się na mniejszą pojemność antyoksydacyjną orzechów. Czyli mają one mniejszy potencjał do wymiatania szkodliwych wolnych rodników

tłumaczy dietetyk kliniczna.