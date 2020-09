Zachcianki, czyli co organizm chce ci powiedzieć?

Zachcianki jedzeniowe zwykle kojarzymy z łakomstwem, ale ich przyczyna może być inna. Nieposkromiony apetyt na przekąski może być spowodowany problemami zdrowotnymi, których nie wolno ignorować.

Zdjęcie Zamiłowanie do kiszonek może świadczyć o niedoborze witaminy C /123RF/PICSEL

Ochota na słodkie po wysiłku lub dłuższej przerwie w jedzeniu

Przyczyną może być spadek poziomu glukozy. Winny bywa też zły nastrój, stres lub niewyspanie. Spożycie łakoci podnosi poziom tryptofanu, który bierze udział w produkcji serotoniny (hormonu szczęścia). Dzieje się tak również, gdy brakuje nam magnezu, chromu, fosforu - ich dobre źródło stanowią kasze, warto je jeść co najmniej trzy razy w tygodniu.



Masz apetyt na łakocie po posiłku?

Bywa to skutkiem insulinooporności. W organizmie krąży za dużo glukozy i insuliny, co może prowadzić do cukrzycy typu 2. Stosuj dietę zgodną z indeksem glikemicznym (IG), połączoną z regularną aktywnością fizyczną.



Chęć na paluszki, chipsy, krakersy

Może sygnalizować odwodnienie, należy pić co najmniej 2 l płynów dziennie. Przyczyną bywa niedobór minerałów sodu, potasu albo wapnia (by go przyswoić, warto jeść trzy porcje nabiału dziennie i suplementować) lub żelaza (należy jeść czerwone mięso i rośliny strączkowe).

Zamiłowanie do kwaśnego: kiszonek, cytrusów

Występuje przy niedoborach witaminy C, która wpływa na odporność. By ją wzmocnić, można stosować roślinne preparaty np. z jeżówką purpurową, jeść więcej warzyw i owoców i sięgać po naturalne probiotyki.



Upodobanie do pikantnych dań i ostrych przypraw

Taki efekt daje niedobór cynku. By go dostarczyć, sięgnijmy po pestki dyni albo słonecznika. Inna przyczyna to za niskie ciśnienie krwi (ostre przyprawy lekko przyspieszają rytm serca, lekko je podnosząc) oraz kłopoty z przemianą materii.