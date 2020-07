Zaskakujące fakty o skutkach tłustej diety

Chętnie sięgamy po ociekające tłuszczem mięso, frytki czy pierogi z omastą. Jak się okazuje, taka dieta na dłuższą metę może przyczynić się do wielu problemów zdrowotnych.

Zdjęcie Tłusta dieta powoduje przyrost wagi i coraz większy apetyt na tłuste pokarmy /123RF/PICSEL

1. Powoduje stany zapalne w mózgu, a konkretnie jego części zwanej podwzgórzem, która kontroluje metabolizm. Dochodzi do tego już w ciągu 3 dni od zmiany jadłospisu na bardziej tłusty!

Ma to dwa skutki: przyrost wagi i coraz większy apetyt na tłuste pokarmy.

2. Spowalnia myślenie. Krążące we krwi nasycone kwasy tłuszczowe utrudniają jej dopływ m.in. do mózgu. Niedokrwiony organ gorzej pracuje, a my mamy problemy nie tylko z koncentracją, ale i pamięcią.

3. Łatwiej o depresję. Wspomniane wcześniej nasycone kwasy tłuszczowe utrudniają przepływ sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. To zaś przekłada się na nasze samopoczucie psychiczne.

4. Spłyca sen i sprawia, że jest on dużo mniej regenerujący - zwłaszcza gdy tłuste jedzenie jest równocześnie słodkie. Naukowcy zaobserwowali, że pojawia się mniej tzw. wolnych fal w mózgu.