Zaskakujące właściwości ogórków kiszonych. Tak wpływają na… nastrój

Ogórki kiszone – czy szerzej – fermentowana żywność może przyczyniać się do poprawy nastroju i pomóc w walce z lękami społecznymi, dowiedli naukowcy z College of William & Mary w Williamsburgu w stanie Wirginia. Jak to możliwe? Chodzi o dobroczynne działanie probiotyków, obecnych w tego rodzaju żywności.

Zdjęcie Świetnym sposobem na podkręcenie metabolizmu są kiszonki / 123RF/PICSEL