Zaskakująco prosta i niezwykle skuteczna dieta

Jak się odżywiać, żeby mieć prawidłową masę ciała i dobrze się czuć? Co jeść, a czego się wystrzegać? W jakich ilościach i jak często? Okazuje się, że zamiast szukać odpowiedzi na te pytania, wystarczy wsłuchać się w swój organizm: on wie, czego i w jakich ilościach potrzebuje.

Zdjęcie Intuicyjne jedzenie to umiejętność wsłuchiwania się w swój organizm i wyczuwania, na co ma ochotę /123RF/PICSEL

Szukając odpowiedniej dla siebie diety, słuchamy podpowiedzi innych ludzi. Znajomych, influenserów, gwiazd. Rzadko słuchamy siebie i potrzeb własnego organizmu. Takie podejście chcą zmienić zwolennicy modelu odżywiania zwanego jedzeniem intuicyjnym.

Reklama

Intuicyjne jedzenie to sposób odżywiania się, która opiera się na założeniu, że należy być bardzo wyczulonym na sygnały, które wysyła nam nasz organizm. Dotyczy to przede wszystkim poczucia głodu i sytości. Mówiąc krótko, chodzi o to, że należy jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni, a przestać jeść w momencie, gdy jesteśmy syci.



Ten model żywienia każe więc koncentrować się na tym, jak się czujesz i czego potrzebuje twoje ciało, zamiast trzymać się celów zewnętrznych, narzucanych przez konkretne diety. Zwolennicy tej metody wskazują, że jest ona skuteczniejsza i prostsza niż zastanawianie się nad kalorycznością posiłków.

- Intuicyjne jedzenie, jest najbardziej naturalnym sposobem odżywiania się, odnosi się przede wszystkim do tego, ile możemy zjeść. Natura wyposaża nas w umiejętność ocenienia tego, kiedy jesteśmy syci. Niestety z wiekiem ta umiejętność zanika, co jest skutkiem wyuczonych w dzieciństwie nawyków, jak również działania wielu impulsów, jakie docierają do nas z zewnątrz - wyjaśnia dietetyk Zuzanna Antecka.

W 2005 roku Linda Bacon, opublikowała raport, który podsumowywał jej dwuletnie badania. Wynikało z niego, że intuicyjne jedzenie to skuteczny sposób dbania o prawidłową masę ciała. Rok później do podobnych wniosków doszła Tracy Tylka z Uniwersytetu Stanowego Ohio. Opublikowała ona badania, które wykazały, że osoby stosujące metodę intuicyjnego jedzenia mają prawidłową masą ciała, mogą się też pochwalić dobrym samopoczuciem.

Niedawne badanie, przeprowadzone przez International Foundation for Integrated Care wśród 1012 Amerykanów dowiodło, że intuicyjne jedzenie może w najbliższych latach zdobyć sporą popularność. Ponad połowa wszystkich ankietowanych stwierdziła bowiem, że chce zastosować zasady intuicyjnego jedzenia we własnym życiu.