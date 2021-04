​Zbyt częste treningi interwałowe mogą zaszkodzić zdrowiu

Szwedzcy uczeni ostrzegają, że tak popularne teraz treningi (tzw. HIT) mogą prowadzić do zaburzeń snu i skoków poziomu cukru we krwi. Wskazany jest zatem umiar. I to mimo wspaniałych rezultatów w kontekście odchudzania.

Treningi interwałowe mogą poszczycić się znakomitą reputacją. Jako że trwają maksymalnie 25 minut, są doskonałym rozwiązaniem dla zabieganych, którzy nie dysponują zbyt dużą ilością wolnego czasu. Poza tym przynoszą szereg istotnych korzyści - skuteczniej niż inne formy ćwiczeń redukują tkankę tłuszczową, przyspieszają metabolizm, a także poprawiają wytrzymałość ciała i wydolność tlenową organizmu. Popularność treningów HIIT wzrosła wyraźnie w dobie pandemii, kiedy trenowanie w domowym zaciszu stało się jedną z nielicznych dostępnych form aktywności. Nie dziwi zatem, że fanów interwałów wciąż przybywa.

Uczeni namawiają tymczasem, by amatorzy tego rodzaju treningów zachowali niezbędny umiar. Bo choć treningi polegające na przeplataniu serii ćwiczeń o umiarkowanej intensywności ćwiczeniami bardzo dynamicznymi mają pozytywny wpływ na naszą kondycję i figurę, gdy są wykonywane w nadmiarze, mogą nam poważnie zaszkodzić. Do takiego wniosku doszli autorzy nowego badania, którego rezultaty ukazały się na łamach czasopisma akademickiego "Cell Metabolism". Uczeni dowiedli, że zbyt częste wykonywanie interwałów może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, wywołując zaburzenia poziomu cukru we krwi oraz problemy ze snem.

Naukowcy ze Swedish School of Sport and Health Sciences przeprowadzili trwający cztery tygodnie eksperyment z udziałem jedenastu zdrowych ochotników. Mieli oni za zadanie regularnie wykonywać treningi HIIT na rowerze stacjonarnym. Badacze dostrzegli, że treningi te poprawiają ogólną wydolność organizmu, stymulując produkcję mitochondriów w komórkach, które stanowią swoiste centra dowodzenia zasobami energii w ludzkim ciele. Co ciekawe, gdy uczestnicy badania zaczęli ćwiczyć codziennie, mechanizm ten uległ zahamowaniu, a u badanych odnotowano pogorszenie jakości snu i gwałtowne wahania cukru we krwi.

"W naszym badaniu użyliśmy modelu treningowego polegającego na stopniowym zwiększaniu intensywności i częstotliwości ćwiczeń. Uważnie obserwowaliśmy zmiany w tolerancji glukozy, funkcjonowaniu i dynamice mitochondriów, wydolności fizycznej i metabolizmie całego ciała. Już po tygodniu odkryliśmy, że zbyt częste wykonywanie treningów interwałowych spowodowało drastyczne pogorszenie pracy mitochondriów oraz zaburzenia tolerancji glukozy i wydzielania insuliny" - komentują autorzy badania. Uczeni twierdzą, że na treningi interwałowe powinniśmy przeznaczyć maksymalnie 90 minut tygodniowo, a pomiędzy kolejnymi sesjami robić jednodniową przerwę. Sugerują oni zarazem, by podejmować też inne formy aktywności, takie jak spacery czy jogging. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom unikniemy bowiem znudzenia zbyt monotonnym treningiem.

