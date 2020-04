Zdrowe produkty na poprawę nastroju

1 / 14

Drożdże spożywcze to żywe grzyby jednokomórkowe żywiące się cukrami prostymi, które są im potrzebne do przeprowadzenia fermentacji alkoholowej. W wyniku procesu powstaje etanol – wykorzystywany w produkcji napojów alkoholowych oraz dwutlenek węgla umożliwiający wypiek pieczywa. Drożdże piekarnicze i piwowarskie to w zasadzie taki sam rodzaj drożdży – różnią się jedynie formą i siłą działania. Te pierwsze występują w formie liofilizowanego proszku lub sprasowanej kostki, a drugie głównie w formie tabletek. Drożdże piwowarskie mają więcej wartości odżywczych i mocniejsze działanie.