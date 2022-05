Leczenie chorób reumatycznych

Każda jednostka chorobowa wymaga dogłębnej diagnozy i specjalistycznej konsultacji. Choroby reumatyczne wiążą się najczęściej z koniecznością stosowania farmakoterapii, która nie jest wolna od skutków ubocznych. Warto zatem - w zależności o zaawansowania zmian chorobowych - zastanowić się nad możliwością włączenia do diety naparów ziołowych. Byle nie na własną rękę, a po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Zioła są zazwyczaj wolne od działań niepożądanych, ale - podobnie jak leki - mogą wchodzić w interakcje. I z lekami, i z innymi ziołami. Dlatego każdy, kto leczy schorzenia przewlekłe, powinien omówić z lekarzem możliwość włączenia ziół.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Lemoniada imbirowa Polsat

Zobacz również: Jak się pozbyć bóli reumatycznych babcinym sposobem?

Po jakie zioła sięgnąć w chorobach reumatycznych?

Zdjęcie Reumatyzm to wyjątkowo bolesna dolegliwość / 123RF/PICSEL

Przy schorzeniach reumatycznych najwięcej korzyści przyniosą zioła o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Stosowane regularnie pomagają hamować rozwój choroby i łagodzić wynikające z niej dolegliwości, szczególnie bólowe.

Sprawdzają się zioła i przyprawy o działaniu rozgrzewającym. Poprawiając ukrwienie tkanek i dając przyjemne uczucie ciepła, złagodzą ból. Jakie zioła wybrać?

Zobacz również: Na reumatyzm cierpią coraz młodsi

Schorzenia reumatyczne: 10 najskuteczniejszych ziół

Zdjęcie Diabelski pazur nie jest bardzo popularny w Polsce, ale warto poznać jego lecznicze właściwości / 123RF/PICSEL

1. Diabelski pazur

Nazywany też czarcim pazurem i harkoroślą rozesłaną. Roślina pochodzi z południowo-zachodnich rejonów Afryki. Rośnie na pustyni. Nie zniechęcają jej nawet wielomiesięczne susze, stąd jej wyjątkowe właściwości. Surowcem zielarskim są korzenie diabelskiego pazura, zebrane w porze deszczowej.

Ma silne właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jest rekomendowany pomocniczo w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, zapaleniu ścięgien i więzadeł oraz schorzeniach reumatycznych.

2. Imbir

Zdecydowanie bardziej popularny w Polsce imbir sięga swoimi korzeniami Azji Południowo-Wschodniej. Surowcem zielarskim jest świeże i suszone kłącze. W leczeniu schorzeń reumatycznych wykorzystuje się właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe imbiru. Jest polecany w stanach zapalnych stawów, przy zmianach zwyrodnieniowych, bólach mięśniowych i pourazowych oraz wszelkich schorzeniach reumatycznych.

Zdjęcie Dzika róża porasta niemal całą Polskę, a przy tym słynie z prozdrowotnych właściwości / 123RF/PICSEL

3. Dzika róża

Najmniej egzotyczna w pierwszej trójce roślin, po które warto sięgnąć przy schorzeniach reumatycznych, dzika róża - zgodnie z nazwą - rośnie dziko, a do tego za przysłowiową miedzą. Powszechnie znana jako królowa odporności, bo ma najwyższą zawartość witaminy C, ma też silne właściwości przeciwzapalne. Wszystko za sprawą tajemniczo brzmiącego składnika o nazwie "galaktolipid". To on daje dzikiej róży właściwości przeciwreumatyczne.

4. Kadzidłowiec indyjski

Brzmi egzotycznie, bo pochodzi z Azji i Afryki Północnej. Pozyskiwany z rośliny surowiec zielarski ma silne działanie przeciwzapalne i przeciwartretyczne. Znajduje zastosowanie w chorobach stawów, takich jak zwyrodnienia czy reumatoidalne zapalenie stawów.

5. Biała wierzba

Surowcem zielarskim jest wysuszona kora wierzby białej. Jest w niej prawdziwe bogactwo związków aktywnych biologicznie, których suma działania pozwala osiągnąć efekt przeciwgorączkowy, przeciwzapalny i przeciwbólowy. Jest zalecana pomocniczo w leczeniu schorzeń reumatycznych.

Zdjęcie Wysuszona kora wierzby białej może pomóc w łagodzeniu dolegliwości reumatycznych / 123RF/PICSEL

6. Czarna topola

Należąca do rodziny wierzbowatych czarna topola również ma działanie przeciwreumatyczne. Surowcem zielarskim są jej pączki, liście i kora.

7. Czarnuszka

Małe ziarenka czarnuszki są - odwrotnie do rozmiaru - prawdziwą potęgą w trosce o zdrowie. Mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Sprzyjają też usuwaniu toksyn i złogów, co kluczowe w leczeniu chorób reumatycznych.

8. Anyż

Doskonale rozgrzewa i znosi dolegliwości bólowe. Warto skorzystać z właściwości anyżu również w chorobach reumatycznych.

9. Ostra papryka

Już szczypta ostrej papryki potrafi porządnie rozgrzać i zmniejszyć dolegliwości bólowe. Dobrze mieć ją pod ręką przy dolegliwościach reumatycznych.

10. Czosnek niedźwiedzi

Zarówno świeże, jak i suszone liście czosnku niedźwiedziego przyspieszają regenerację stawów i poprawiają ich funkcjonowanie. Roślina działa przeciwzapalnie. Warto jej teraz poszukać. Wszak maj jest miesiącem czosnku niedźwiedziego.

***

Zobacz również:

Domowe sposoby na reumatyzm