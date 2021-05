​Żona Macieja Stuhra podzieliła się przepisem na wiosenną sałatkę z młodych pokrzyw

O prozdrowotnych właściwościach pokrzywy mówi wielu specjalistów z zakresu żywienia. Ta na pozór pospolita roślina, której zwykliśmy unikać ze względu na nieprzyjemne doznania po kontakcie z jej parzącymi liśćmi, kryje w sobie bogactwo cennych składników. Z uwagi na antybakteryjne właściwości nie bez racji bywa określana mianem naturalnego antybiotyku. Jej moczopędne działanie łagodzi z kolei dolegliwości osób zmagających się z kamicą nerkową i zatrzymywaniem wody w organizmie. Pokrzywa jest przy tym skarbnicą witamin i minerałów, dzięki czemu ma zbawienny wpływ na włosy i skórę. Eksperci polecają sięgać po nią zwłaszcza teraz, gdyż stanowi ona skuteczną broń w walce z wiosennym przesileniem.

Reklama

Choć najczęściej spożywana jest pod postacią naparów i herbat, pokrzywę możemy również wykorzystać jako składnik pożywnej sałatki. Zachęca nas do tego na swoim blogu Katarzyna Błażejewska-Stuhr. Dietetyczka podkreśla, że potrawy na bazie pokrzywy stanowią ważny element jej wiosennej diety. "Jedząc dania z niej, pijąc soki wyciśnięte lub napary z dodatkiem jej liści, mam poczucie pełnego zadbania o swoje ciało. Czuję, że daję sobie bardzo dużo zdrowia. I nie jest to bezpodstawne poczucie, bo według medycyny naturalnej to właśnie młodą pokrzywą powinniśmy wzmacniać się na wiosnę. Co Wam serdecznie polecam" - wskazuje żona Macieja Stuhra.

Jak zapewnia dietetyczka, jej sałatka z pokrzywy ma jeszcze jedną istotną zaletę - wyróżnia się zachwycającym smakiem. "Ta sałatka to jest mój absolutny wiosenny hit! Nie spodziewałam się, że coś co jest tak zdrowe, będzie także smaczne! Jako dietetyk od lat staram się szerzyć takie przepisy, chociaż jak widać i sama bywam zaskoczona. Dlatego sałatka z młodych pokrzyw jest tak pyszna, że chcę ją jeść codziennie. I bez obaw - ona w ogóle nie parzy" - wyjaśnia Błażejewska-Stuhr. Do przyrządzenia trzech porcji sałatki będziemy potrzebować 3-4 garści liści pokrzyw, garść winogron (lub np. truskawek), sok z 1/2 cytryny, 2 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżkę pestek słonecznika, kilka orzechów włoskich, łyżkę rodzynek oraz garść kwiatków mniszka.

"Działaj z rękawiczkami na dłoniach! Pokrzywę włóż do miski z wodą i zostaw na chwilę, aby dobrze się wypłukała. Listki pokrzywy potnij i zalej oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Zostaw na kilka minut, aby oliwa i sok unicestwiły parzące włoski. Winogrona lub truskawki potnij na połówki lub ćwiartki, wymieszaj z pokrzywą. Posyp siekanymi orzechami, pestkami i rodzynkami oraz kwiatkami mniszka" - instruuje dietetyczka. Dodaje także, aby pokrzywy zbierać w konkretnych miejscach. "Przede wszystkim znaczenie ma odległość od dróg. Z pewnością w lasach i parkach znajdziecie zapasy świeżych pędów - a to najlepszy moment na zbiory. Czerwcowe pokrzywy są twardsze i mniej aromatyczne - ale spokojnie, możecie wtedy zbierać ich górne pędy. Smacznego!" - dodaje Błażejewska-Stuhr.