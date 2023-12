Spis treści: 01 Ranking 100 najlepszych dań na świecie. Jak powstał?

02 Wśród wyróżnionych dań dwa polskie przysmaki. Jakie potrawy doceniono w rankingu?

03 Oto najsmaczniejsze dania na świecie. Top 5 rankingu

Ranking 100 najlepszych dań na świecie. Jak powstał?

Zaskakujące smaki, tradycje kulinarne z różnych zakątków świata i wiele nieoczekiwanych propozycji. Ranking "100 najlepszych dań na świecie" to prawdziwa uczta dla miłośników kulinariów.

Wyróżnione w rankingu dania wybrano spośród 10 927 skatalogowanych potraw i na podstawie 395 205 ocen użytkowników, z czego 271 819 głosów było ważnych. Wśród nich znajdziemy zupy, pieczywo, zakąski, sosy, a nawet techniki przyrządzania potraw.

Przy każdym daniu wyszczególniono również kultowe restauracje w kraju pochodzenia, w których warto ich spróbować.

Reklama



Już od kilku lat internetowy przewodnik kulinarny TasteAtlas tworzy popularne rankingi. Oprócz najlepszych dań możemy poznać "100 najlepszych kuchni świata", "100 najlepszych serów", a także "Najlepsze miasta i regiony pod względem kulinarnym".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Pierogi z białą kapustą Polsat

Zobacz również: Polskie miasto w czołówce rankingu CNN. Jarmark świąteczny jednym z najlepszych na świecie

Wśród wyróżnionych dań dwa polskie przysmaki. Jakie potrawy doceniono w rankingu?

Wśród setki najlepszych dań na świecie znalazły się dwa polskie przysmaki. Na miejscu 34. znalazło się najbardziej rozpoznawalne danie naszej tradycyjnej kuchni, czyli pierogi. Użytkownicy portalu przyznali im ocenę 4.56 na 5 gwiazdek.

Po prostu nie mogę przestać ich jeść, kiedy jestem w Polsce. Istnieje wiele rodzajów pierogów i wszystkie są niesamowite. Nieważne czy są z restauracji, z pociągu, czy domowej roboty... są wyśmienite napisała jedna z użytkowniczek, przyznając pierogom ocenę 5/5.

Kolejnym smakowitym polskim daniem wyszczególnionym w rankingu okazał się żurek. Zajął on 98. miejsce, a oceniono go na 4.47.

To najlepsza zupa, jaką jadłem w całym życiu. Kwaśna, słodka, pełna smacznych tradycyjnych składników, podawana w chlebie "w starym stylu" to nie tylko danie, ale całe doświadczenie kulturowe. Musisz spróbować przynajmniej raz w życiu.

Najlepsza zupa, jaką jadłem w całym życiu. Gdyby więcej ludzi mogło jej spróbować, świat byłby lepszym miejscem pisali komentujący.

Zdjęcie Smakosze docenili pierogi oraz żurek w rankingu najlepszych potraw świata / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Katarzyna Bosacka wzięła po lupę wigilijny przysmak. Zdradziła, czego unikać

Oto najsmaczniejsze dania na świecie. Top 5 rankingu

Na piątym miejscu w rankingu znalazły się chińskie pierożki guotie. Zazwyczaj wypełnione są mięsem mielonym i kapustą pekińską, a farsz doprawia się imbirem, winem ryżowym i olejem sezamowym. Pierożki podsmaża się z niewielką ilością płynu na patelni tylko z jednej strony. Dzięki temu są one chrupiące i miękkie zarazem.

Czwarta pozycja na liście to pizza neapolitańska. To prawdopodobnie najbardziej charakterystyczna włoska potrawa, która uwielbiana jest na całym świecie. Autentyczna pizza neapolitańska składa się z kilku prostych składników i jest przygotowywana tylko w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest marinara, podstawowa pizza neapolitańska zwieńczona sosem na bazie pomidorów, a także czosnkiem i oregano, oraz margherita, do której dodaje się mozzarellę i świeże liście bazylii - podobno to połączenie kolorów ma reprezentować włoską flagę.

Na trzecim miejscu znalazł się phat kaphrao, czyli tajski stir-fry. Przygotowuje się go z mięsa mielonego lub owoców morza, szalotki, czosnku i papryczek chili. Danie zazwyczaj doprawiane jest sosem rybnym, sojowym oraz cukrem. Podaje się je z ryżem oraz jajkiem sadzonym.

Zdjęcie Phat kaphrao to bardzo popularne danie wybierane przez turystów odwiedzających Tajlandię / 123RF/PICSEL

Drugie miejsce zajęły roti canai, które mimo utożsamiania z Malezją, pochodzą tak naprawdę z Indii. Roti canai popularne są również w Tajlandii i Indonezji. To tradycyjny podpłomyk smażony na patelni. Przygotowuje się go z zaledwie czterech składników — mąki, wody, jajek i tłuszczu. Podczas zagniatania ciasta roti canai są wielokrotnie składane, dzięki czemu podpłomyk ma warstwową konsystencję, miękkie wnętrze i chrupiącą warstwę zewnętrzną. Stanowi idealny dodatek do curry.

Pierwsze miejsce z oceną 4.75 zajęła brazylijska picanha. To bardzo cenny stek, który pochodzi z górnej części mięśnia zadu krowy. Mięso jest bardzo soczyste i delikatne, jednak musi być odpowiednio przygotowane.

Mięso jest najpierw grillowane, a następnie odkrawane ze szpikulca. Ten kawałek zawiera bardzo mało tłuszczu w mięsie, dlatego musi być idealnie ugotowany, aby nie był twardy czytamy na stronie.

Zobacz również: Najlepsza zupa grzybowa z przepisu Magdy Gessler. Jej zapach jest obłędny